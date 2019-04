Einladung zum Frühlingsfest vom 12. bis 14. April 2019

Verein ,,In Horn Gemeinsam“ und die Schausteller laden zum Frühlingsfest vom 12. bis 14. April 2019.

Endlich wieder nach draußen

Horn – Bad Meinberg. Passende zum Frühlingsbeginn und genau eine Woche vor Ostern lädt der Verein ,,In Horn Gemeinsam “ mit dem Schausteller Mike Erwin Arend zum Frühlingfest ein. Bereits am Freitag, dem 12. April 2019 startet rund um den Marktplatz die Kirmes. Am Sonntag, 14. April ergänzt dann ein verkaufsoffener Sonntag mit Gewerbeschau ,,Heimspiel 2019″ (14-18 Uhr) das Kirmesgeschehen.

Lange Tradition

Das Frühlingsfest in Horn kann bereits auf eine lange Tradition zurückblicken. ,,Die ersten Sonnentage des Jahres werden hier schon seit Jahrzehnten festlich begrüßt“, sagt Friedrich – Wilhelm Runte, der 1. Vorsitzende des Bürgervereins. ,,In Horn Gemeinsam“. Eigentlich sind es immer zwei Veranstaltungen in Horn Stadtmitte: Die Frühlingskirmes des Schaustellers und das Frühlingsfest des Bürgervereins.

Freitag ist Familientag

Am Freitag, 12. April 2019 öffnet die Kirmes in der oberen Mittelstraße zwischen dem Reformhaus Schlanstein und der Kirche. Rund um den Marktplatz prägen Buden, Fahrgeschäfte und Rummelstimmung das bunte Bild. Hier hat der Schausteller das Regiment und lädt für Freitag zum Familientag ein. Es gibt eine ,,Happy Hour“ von 15 bis 16 Uhr. Das heißt: Eine Fahrkarte kaufen, zwei Mal fahren. Wieder gibt es Autoscooter und Musikexpress und etliche Stände für den kleinen und großen Spaß oder Hunger.

Aussteller begrüßen den Frühling

Dear IHG – Vorsitzende Friedrich – Wilhelm Runte kann dazu wie in den letzten Jahren wieder über 20 Aussteller begrüßen ,,Heimspiel“ heißt Lippes erste Freiluftmesse. Das soll heißen: Firmen aus Horn- Bad Meinberg zeigen ihr Gewerbe. Dabei werden Themen rund ums Energiesparen ebenso behandelt wie die Mobilität. Der Versicherer mit der Rose im Logo informiert über Schutz im Alltag und Handwerker aus Horn – Bad Meinberg zeigen ihr Gewerbe. Dann geht es beispielsweise um die ,,kleinen Helferlein“ im Alltag. Autohändler zeigen im Berich der unteren Mittelstraße die neusten Frühjahrsmodelle und locken mit zahlreichen Attraktionen an den Ständen. Kurzfristige Anmeldungen sind unter 05234 – 5095 noch möglich.

Spaghetti – Eis mit Sahne

Und auch für den kleinen Hunger ist gesorgt. Von den Klassikern deutscher Imbisskultur, italienischer und türkischer Spezialitäten bis zum Erdbeereis mit Sahne in der Gelateria Michelangelo steht alles für die Frühlingsfest – Besucher bereit.

Jetzt muss nur noch das Wetter passen, damit das Frühlingsfest seinen Namen gerecht wird.

IHG mit prallem Jahresprogramm

Weiter geht es dann im IHG – Jahresprogramm am 5. Juli 2019 mit der Langen Kulturnacht (wieder mit einer Lasershow auf dem Marktplatz), dem Hörnchenfest mit Hörnchenlauf am 29. September 2019 und Kläschen mit Bardentreffen vom 8. bis 10. November 2019. Dann engagiert sich der Verein beim Kirchmarkt am ersten Adventsonntag an und in der evangelischen Kirche in Horn. Mehr auf Facebook und ,,In Horn Gemeinsam“ oder unter www.bardensprung.de

Die Kirmes startet bereits am Freitag mit einer ,,Happy Hour“. Die Gewerbeschau ,,Heimspiel“ am verkaufsoffenen Sonntag zeigt einen Querschnitt des Gewerbes vor Ort – mit den neuen Modellen des Autofrühlings, Zweirädern bis zu vorführendem Handwerk und moderner Gartengestaltung.