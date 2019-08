Einführung in die EDEKA-Welt macht Lust auf mehr

Während die Auszubildenden des Einzelhandels direkt in den jeweiligen Märkten begrüßt werden, starten die Auszubildenden aus Großhandel und Logistik erstmals gemeinsam mit den dualen Studierenden aus IT (Beginn am 1. September), Logistik, Großhandel sowie Einzelhandel. Die Neulinge hieß Personalvorstand Ulf-U. Plath zusammen mit Personal- Geschäftsbereichsleiter Thomas Jäkel willkommen.

Neu-EDEKAner starten in Ausbildung und Studium

Insgesamt 26 Berufsbilder und vier duale Studiengänge bietet die EDEKA Minden-Hanno- ver für den Karriere-Start an. Dazu gehören die Kaufleute für Groß- und Außenhandel, aber auch Mediengestalter sowie Immobilien- und IT-Kaufleute. Weiterhin freut sich der Unter- nehmensverbund über 20 duale Studierende. Sie starten nicht nur im Verwaltungsbereich, sondern auch im Einzelhandel, der IT und der Logistik. Die neuen Arbeitsplätze liegen an verschiedenen Standorten des gesamten Geschäftsgebietes. Neben der Zentrale in Min- den wird auch an den Verwaltungsstandorten Wiefelstede, Mittenwalde und Freienbrink (bei Berlin) sowie an den Logistik-Standorten Lauenau und Wiefelstede ausgebildet. Ein wesentlicher Bestandteil von Ausbildung und Studium ist das Kennenlernen des Lebens- mitteleinzelhandels. Die neuen EDEKAner werden in den verschiedenen Vertriebsforma- ten die Welt der Lebensmittel erleben und in den Märkten der Region im Einsatz sein.Einführungswoche mit Betriebsbesichtigungen und Abendprogramm