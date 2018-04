Einführung des neuen Präsidiums der Universität Paderborn

Paderborn. Rund 300 Angehörige und Freunde der Universität Paderborn haben am Dienstag, 17. April, an der offiziellen Einführung des neuen Präsidiums teilgenommen, darunter auch Gäste aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Das Präsidium – bestehend aus Prof. Dr. Johannes Blömer, Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Prof. Dr. Torsten Meier, Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner und Simone Probst – war mit Prof. Dr. Birgitt Riegraf an der Spitze bereits am 1. April in seine sechsjährige Amtszeit gestartet.

„Heute können wir das Ergebnis unserer Beratungen feiern“, sagte Dr. Dagmar Simon, Vorsitzende des Hochschulrats, mit Bezug auf die Wahlentscheidungen der vergangenen Monate. „Präsident einer Universität im 21. Jahrhundert zu sein, ist nicht der einfachste Job“, so Simon weiter. Die Anforderungen an das Amt seien im Laufe der Jahre immens gestiegen. Universitätsleitungen müssten ihre Arbeit heute mehr denn je an die Bedingungen einer digitalisierten Gesellschaft anpassen, regionale Kooperationen forcieren und gleichzeitig internationale Spitzenforschung durchsetzen. Dafür wünschte sie dem neuen Präsidium „viel Erfolg, Mut und Glück“.

Julius Erdmann, AStA-Vorsitzender, betonte das Miteinander von verfasster Studierendenschaft und Hochschule: „Sie begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind eine Universität der guten Zusammenarbeit“.

Senatssprecherin Prof. Dr. Merle Tönnies nutzte die Gelegenheit, um ein paar Worte an den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Prof. Dr. Wilhelm Schäfer zu richten: „Seine Leistungen und sein Einsatz für die Universität Paderborn verdienen großen Dank und Anerkennung.“

Birgitt Riegraf zeigte sich zuversichtlich: „Wir haben unsere Chancen bisher immer gut genutzt und allerbeste Voraussetzungen für die Zukunft“. Die Universität sei mit ihrer Ausrichtung am Puls der Zeit und habe sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Die Präsidentin hob auch die Herausforderungen hervor: „Die Hochschullandschaft hat sich verändert. Der Wettbewerb ist härter geworden, Konkurrenzverhältnisse haben sich verschärft“. Um gemeinsam mit ihrem Team stets den richtigen Kurs zu finden und halten zu können, übergab Riegraf Kompasse an ihre Kollegin und neuen Kollegen. „Damit wir immer die richtige Orientierung behalten!“