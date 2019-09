Einfacher und sicherer Sonderbusverkehr für Huxori

Erstmal wird die Haltestelle für den Sonderbusverkehr zum Altstadtfest „Huxori-Markt“ vom Schulzentrum an den Bahnhof in der Innenstadt verlegt. So wird der Weg für die Besucherinnen und Besucher deutlich verkürzt und sicherer. „Wir sind der BVO und dem Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter dankbar, dass wir hier eine Einigung erzielen konnten“, erläutert Bürgermeister Alexander Fischer.

Höxter. „Für uns war die Verlegung aufgrund der Sicherheit der Gäste ein wichtiges Anliegen“, so der Bürgermeister weiter: „Mit der neuen Haltestelle wird es aber auch noch einfacher, das Fest mit dem Nahverkehr zu erreichen. Gerade Personen, die nicht mehr weit laufen können oder auf Rollatoren angewiesen sind, aber auch Familien mit Kinderwagen profitieren von der kürzeren Strecke von den Bühnen und Ständen in der Innenstadt.“ Die Sicherheit von Frauen und Mädchen war vor allem für Claudia Pelz-Weskamp, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Höxter ein wichtiges Anliegen: „Gerade in den Abend- und Nachtstunden birgt eine sehr abgelegene Bushaltestelle am Schulzentrum ein erhöhtes Gefahrenrisiko.“ Daher hatte sie sich für eine Verlegung der Haltestelle eingesetzt.

„Außerdem liegt die neue Haltestelle in der Nähe der Stationen des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei, die für Huxori am Historischen Rathaus eingerichtet werden“, fügte Stefan Fellmann, Dezernent für Schulen, Ordnung, Soziales und Recht der Stadt Höxter hinzu. Zusätzlich werde auch die Polizei vor allem in den späten Nachtstunden mit Streifen den Bahnhof im Auge haben. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Höxter, Jürgen Knabe hat die Verlegung der Haltestelle ebenfalls begrüßt. „Mit der Haltestelle am Bahnhof haben wir eine ideale Lösung für die Anbindung. Die Besucherinnen und Besucher werden Huxori dieses Jahr noch besser mit dem Bus erreichen können. Wir erwarten eine deutlich höhere Frequentierung“, so Knabe. Mit dem Sonderbusverkehr wird dieses Jahr der Besuch des Huxori-Marktes für die zahlreichen erwarteten Gäste noch einfacher und sicherer. Die Busse fahren am Freitagabend und ab Samstagnachmittag stündlich bis in die Nacht nach Beverungen, Holzminden und in die Höxteraner Ortschaften. Die Zeiten der Sonderfahrpläne sind auf den Webseiten der Stadt und der Werbegemeinschaft Höxter zu finden.