Einfach und verständlich

Erste Seiten der Stadt Gütersloh Homepage ab jetzt in „Leichter Sprache“ verfügbar

Gütersloh „Leichte Sprache“ ist eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise, die auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt. Sie kann beispielsweise Menschen mit geistigen Behinderungen oder Lernbehinderungen, aber auch Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, helfen Texte leichter zu verstehen. Auf der Homepage der Stadt Gütersloh sind ab sofort erste Seiten in „Leichter Sprache“ verfügbar und liefern erleichterten Zugang zu besonders wichtigen und häufig besuchten Themen.

Insgesamt zehn Unterseiten der Stadt Gütersloh zur Zeit auch in „Leichter Sprache“ getextet. Dazu kommt eine Sammelseite, die als Wegweiser zu den Unterseiten dient. Bürgerbüro, Informationen zur Müllabfuhr oder alles Wissenswerte aus dem Standesamt – vor allem häufig besuchte Seiten wurden in einem ersten Schritt übersetzt. Aber auch Informationen zum Behindertenbeirat oder zum Leben mit Handicap findet man in „Leichter Sprache“. Übersetzt und geprüft wurden die Texte von dem Büro für Leichte Sprache in Gütersloh, das zur Lebenshilfe Gütersloh gehört.

Alle städtischen Seiten in Leichter Sprache sind leicht zu finden. Auf der Startseite der Stadt Gütersloh sind am unteren Ende der Seite sämtliche Sprachversionen aufgelistet. Neben Französisch und Englisch findet sich dort auch das Symbol für „Leichte Sprache“. Klickt man auf das Symbol, gelangt man zur Sammelseite. Dort werden alle Seiten in „Leichter Sprache“ aufgelistet. Weitere Seiten können zu einem späteren Zeitpunkt problemlos eingefügt werden. Falls die Leser per Suchmaschine direkt auf eine Unterseite kommen, die auch in „Leichter Sprache“ verfügbar ist, kann man die leichte Sprachversion einfach über einen Link auf der Unterseite erreichen. Auf der Sammelseite findet sich ebenso die Email-Adresse des Behindertenbeirats. Wünsche für weitere Seiten in „Leichter Sprache“ richten sich an diese Adresse.