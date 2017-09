Kartenverlosung! – Einer der besten und erfolgreichsten Zirkusse kommt nach Bielefeld

Der Zirkus Carl Busch kommt nach Bielefeld und präsentiert seine neue Show

Bielefeld. Die Aufbaumaßnahmen des deutschen Nationalzirkus Carl Busch sind im vollen Gange. Auf der Radrennbahn in Bielefeld wird derzeit fleißig von rund 50 Mitarbeitern das Gerüst für des 27m hohen Zirkuszeltes zusammengebaut…und das bei heftigen Windstößen und strömenden Regen! Doch das scheint einem der modernsten Zirkuszelte Europas nichts auszumachen, schließlich hat es in seiner vollen Pracht auch schon einmal problemlos auf der Insel Sylt gestanden!

Bereits zum 2. Mal besucht der Zirkus Carl Busch die Stadt Bielefeld. Mit rund 80 Mann und 80 Tieren entsteht hier erneut binnen weniger Tage eine kleine Zirkusstadt, die ihr Publikum zu ihrer neuen Show einlädt. Dabei wird viel Wert auf Traditionen gelegt. Carl Busch versteht sich als Zirkus, welcher zum Träumen, Lachen und Staunen einlädt. Allerdings möchte man auch „auf der Höhe der Zeit“ spielen, getreu dem Motto der neuen Show.

So treten, während der zweieinhalbstündigen Show, Tiere, Clowns und Akrobaten im neuem, zeitgemäßen Gewand auf und begeistern das Publikum mit ihrem Können. Die Zuschauer dürfen sich vom 15. Bis 25. September auf ein buntes Spektrum an Zirkuskünsten freuen. Neben Pferde- und Hundedressur gibt es selbstverständlich auch einen Clown, Drahtseilkünstler und viele weitere Aritsten.

Internationalität wird im deutschen Nationalzirkus Carl Busch großgeschrieben. Die Künstler stammen aus ganz Europa, so stammt Clown Angelo beispielsweise aus Portugal. Aber auch italienische oder polnische Artisten gehören zum festen Programm. Genauso international sind auch die auftretenden Tiere: Huskys aus Alaska, mongolische Kamele, afrikanische Dromedare…

Diesen Freitag findet die Primäre des Gastspiels statt und bereits jetzt sind die Betreiber des Zirkus zufrieden mit dem Vorverkauf der Karten und freuen sich auf den großen Tag. Viel Probe brauchen die Künstler bis Freitag allerdings nicht mehr. Die Show wurde bereits in vielen großen Städten, wie Aachen, Heidelberg oder Nürnburg performt, so dass die Artisten ihr Können am Freitag sicher präsentieren werden.

Das OWL-Journal verlost zusammen mit dem Zirkus Carl Busch 3×2 Karten für die brandneue Show „Auf der Höhe der Zeit“ in Bielfeld. Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollen, nennen Sie bitte das Stichwort „Carl Busch“.

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 18.09.2017 – 22.00 Uhr an: gewinnspiel(at)owljournal.de und vergessen Sie nicht: Vor– und Zuname, Telefonnummer, Anschrift!

Deutscher Nationalzirkus Carl Busch

Wann: Vom 15.-25. September

Premiere Freitag, 15. September, 20 Uhr

Täglich 15:30 und 20 Uhr

Sonn- und Feiertags 15:00 und 18:30

Montag, 18. Und 25. September: nur 15:30

Dienstag, 19. September: spielfrei

Wo: Radrennbahn Bielefeld

Weitere Infos auch unter: www.circus-carl-busch.de

Fotos: Circus Carl Busch