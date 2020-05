Große LEGO® Fan Ausstellung

Hamm. Die Kombination aus Familienausstellung und Maxipark hat sich in den letzten Jahren bewährt und daher bietet auch in diesem Sommer die große Elektrozentrale viel Raum für die spannendste Indoor-Großbaustelle des Landes. Der Spaßfaktor ist der Gleiche wie in den Jahren zuvor, aber in diesem Jahr haben die LEGO® Fans den Vortritt! Nach der letzten LEGO® Fan Ausstellung vor drei Jahren geht nun mit Verzögerung endlich die „Welt aus bunten Steinen 2.0“ an den Start.

Wer kennt sie nicht? Die vielen kleinen und großen bunten Steine? LEGO® Duplo, LEGO® City, LEGO® Friends oder LEGO® Star Wars – jeder Besucher wird sicher auch in 2020 mit einem breiten Grinsen die Elektrozentrale verlassen. Kleine Kinder werden sich bereits auf den Nachbau der Exponate im eigenen Kinderzimmer freuen und die Großen erinnern sich mit Freude an eigene Kreationen vergangener Tage.

Die Mitglieder des Vereins „LEGO® Modellbaufans Rheinland e. V.“ haben für alle Fans eine einzigartige LEGO® Welt aufgebaut und zeigen wieder einmal, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Der Baubetrieb der Modellbaufans wird einzig durch den begrenzten Vorrat der eigenen Bausteine gebremst. Feuerwehr, Bahnhof, Hafen und fantastische Eigenkreationen werden zusammen eine riesige Stadt – die LEGO® City. Natürlich darf da auch nicht der Maxipark mit dem größten Glaselefanten ganz aus LEGO® Bausteinen fehlen.

Die Reise geht weiter in den „Wilden Westen“, zu den Rittern ins Mittelalter oder in ein magisches Reich – ganz in Rosa – für die Mädchen. Nur in der Elektrozentrale ist es möglich, auf eine Reise um die Welt zu gehen und mit „Star Wars“ zu den Sternen zu fliegen. Ob LEGO® DUPLO®, LEGO® City, LEGO® Friends oder LEGO® Star WarsTM, die Elektrozentrale verwandelt sich bis zum 1. November 2020 in eine Welt aus bunten Steinen.

Die große LEGO® Fan Ausstellung „Eine Welt aus bunten Steinen 2.0“ startet am 16. Mai 2020. Dann sind die Tore zur Elektrozentrale täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Sondereintritt beträgt pro Person 2,50 € + Parkeintritt. Jeder Besucher sollte beim Betreten der Ausstellung an einen Mund- und Nasenschutz denken. (Dies gilt für Schulkinder und Erwachsene.) Für unsere Dauerkarten gilt noch bis Ende Juni freier Eintritt. Bis auf Weiteres stehen aus hygienischen Gründen keine Spieltische zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es im Maximilianpark unter Telefon 02381 / 98210-0 und www.maximilianpark.de oder bei Facebook.