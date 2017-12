Eine Stimme für die außerschulische Medienarbeit

Bielefeld/Duisburg. In der landesweiten Medienarbeit ist die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neuland ab sofort mit einer starken Stimme vertreten: Johanna Gesing, Medienpädagogin in Haus Neuland, ist kürzlich in den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit NRW e.V. (LAG) mit Sitz in Duisburg gewählt worden.