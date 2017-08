Eine Nacht zum Einkaufen in Bielefeld

Mitternachts-Shopping am 30. September in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld. Besonders viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben die Besucher der Bielefelder Innenstadt am Samstag, 30. September. Zum Mitternachts-Shopping öffnen die Geschäfte rund um die Bahnhofstraße und in der Bielefelder Altstadt ihre Ladentüren bis 24 Uhr.

Längst liegt die Ware der neuen Herbst- und Wintersaison in den Regalen aus. Lederstiefel, Strickwaren und Mäntel – für den Kauf einer neuen Garderobe für die kalte Jahreszeit, bleibt an diesem Samstag bis Mitternacht Zeit. Ob fruchtige Cocktails, spritziger Prosecco oder bunte Luftballons – die Kaufleute verwöhnen ihre Kunden bis Mitternacht und lassen sich neben besonderen Angeboten auch besondere Aktionen einfallen. Verschnaufen können die Samstagabend-Bummler in den zahlreichen Straßencafés und Restaurants.

Die Bielefelder Innenstadt ist am einfachsten mit Bus und Bahn erreichbar. Für Besucher, die lieber das Auto nehmen, stehen rund 9.000 Parkplätze zur Verfügung. Ein kundenfreundliches Parkleitsystem lotst ortsfremde Gäste zum nächsten freien Parkplatz. Wer sich Gebühren sparen will, kann die Park&Ride-Plätze an den Stadtbahn-Endhaltestellen Senne, Schildesche, Milse, Sieker und Babenhausen Süd oder die kostenlosen Parkplätze an der Universität nutzen. Infos zum Shoppen in Bielefeld gibt es auch unter www.bielefeld.jetzt/shoppen.

Bild: Die Geschäfte rund um die Bahnhofstraße und in der Bielefelder Altstadt laden zum Mitternachts-Shopping © Sarah Jonek