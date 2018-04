Eine Liebeserklärung an Polen

Hans Bollinger liest am 18. April in der Buchhandlung Markus

Gütersloh. Hans Bollingers Buch „Unterwegs in Polen“ ist eine Hommage an ein unterschätztes Land mit seinen Menschen, seiner Landschaft und seiner Geschichte. Am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr lädt die Deutsch-Polnische Gesellschaft Gütersloh den Autor zu einer Lesung in die Buchhandlung Markus ein. Mit musikalischer Untermalung präsentiert der Pädagoge und Musiker spannende und lustige Erlebnisse aus unzähligen Reisen in das deutsche Nachbarland. Der Eintritt ist frei.

Hans Bollinger kennt Polen besser als seine Heimat. Durch die Ehe mit einer Schlesierin hat es den Saarländer in den vergangenen 40 Jahren immer wieder nach Polen gezogen. In seinem Buch fasst Bollinger Erfahrungen und Erlebnisse unzähliger Reisen zusammen und zeigt damit seinen ganz persönlichen Blick auf die Nation. Ob Großstadt oder Naturschutzgebiet – es gibt kaum eine Region in Polen, die Bollinger noch nicht gesehen hat. Ein Land kennen, heißt aber auch, seine Menschen kennen. In seinem Buch schildert er lustige, interessante und auch bewegende Begegnungen mit den Leuten vor Ort. Mit ihnen erlebt er die Kultur und die Geschichte eines Landes, das drei Teilungen miterleben musste und immer ein Spielball zwischen Ost und West gewesen ist.

Neben seinem Buch engagiert sich der Autor seit mehreren Jahre für die deutsch-polnischen Beziehungen. Dafür wurde Bollinger unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und erhielt vom polnischen Staatspräsidenten das Kavalierskreuz. Auch die Stadt Gütersloh pflegt eine enge Beziehung zu dem deutschen Nachbarland. Seit fast 30 Jahren zählt die polnische Stadt Grudziadz (Graudenz) mittlerweile zu Güterslohs Städtepartnerschaften. Durch regelmäßige Besuche, Schüleraustausche und die Europäische Praktikumsbörse wird der Kontakt auch heute noch aufrecht gehalten und gelebt.