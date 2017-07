Eine Bilderschau vom Fotodienstleister CEWE

Zingst. Die Ausstellung mit dem Titel »CEWE Photo Contest« ist eine Auswahl von 30 Beiträgen aus Wettbewerben, die vom Fotodienstleister CEWE veranstaltet wurden. Als Europas größte Onlineplattform für Fotowettbewerbe ergibt sich aus dieser Bilanz in Bildern ein repräsentativer Querschnitt zeitgemäßer Amateurfotografie. Präsentiert wird die inspirierende Schau im Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten in Zingst. Die Exponate wurden auf hochwertigem Alu Dibond produziert.

Dauer der Ausstellung: vom 05. Juli bis 11. September 2017

Mit der großen Bandbreite von über 88.000 Teilnehmern und mehr als 410.000 Einsendungen seit 2012 beweisen die CEWE-Fotowettbewerbe augenfällig was State of the Art bei den kreatven Hobbyfotografen ist. Es wird sichtbar welch’ Engagement und Können die Teilnehmer in die Erstellung ihrer Bilder mit viel Leidenschaft und Mühe investeren. Jedes einzelne Foto erzählt eine in sich abgeschlossene und bemerkenswerte Geschichte und gleichzeitg die Freude am kreatven Schaffen.

CEWE steht für Freude an der Fotografe.

CEWE engagiert sich für die Förderung und Bewahrung des Kulturguts Fotografe. Der Foto-Dienstleister pflegt Partnerschaften mit zahlreichen Insttutonen und Projekten. Dazu gehören insbesondere die Premiumpartnerschaft mit der »Erlebniswelt Fotografe Zingst«.