EINE 360°-KOOPERATION, DIE DAS NEUE KONZERTHAUS WELTWEIT ERLEBBAR MACHT

Hamburg. Elbphilharmonie Hamburg und Google Arts & Culture ermöglichen schon vor der Eröffnung von Hamburgs neuem kulturellem Wahrzeichen spektakuläre Einblicke ins Haus und lassen am 11.1.2017 Interessierte aus aller Welt am Eröffnungskonzert teilnehmen – live in 360° auf youtube.com/elbphilharmonieHH. Ein 360°-Video vereint dort schon ab dem 6.1. die Techno-Marching-Band Meute und das Streicherensemble ensemble reflektor musikalisch und räumlich in der Elbphilharmonie – ein Vorgeschmack auf grenzenlos gute Musik im neuen Konzerthaus. Für das absolute Mittendrin-Erlebnis der Streams und Videos werden in Hamburg noch bis zum Eröffnungskonzert Google-Cardboards im Elbphilharmonie Design verteilt. Mit eingelegtem Smartphone werden sie zur Virtual-Reality-Brille und machen auch den Großen Saal, die Plaza und die Tube in Google Streetview (http://bit.ly/ElphiStreetview) begehbar. Das Google Arts & Culture-Profil der Elbphilharmonie unter g.co/elbphilharmonie ist die Basis der Kooperation. Ergänzt werden die virtuellen Erlebnisse um kuratierte Ausstellungen zur Geschichte des Gebäudes, zu den Ensembles des Hauses und natürlich zur spektakulären Architektur. Da der Elbphilharmonie das Heranführen von Kindern an musikalische Inhalte der Elbphilharmonie ein wichtiges Anliegen ist, wurde im Rahmen der Kooperation eine weitere, spektakuläre 360° »Google Expedition« zur Orgel der Elbphilharmonie erstellt. Eine Schulklasse kann so etwa gemeinsam im virtuellen Raum die Klais-Orgel erkunden.

Live-Stream des Eröffnungskonzerts am 11.1.2017 ab 18.30 Uhr

Wer nicht zu den Eingeladenen oder glücklichen Gewinnern eines Tickets für die Eröffnungskonzerte gehört, muss diese trotzdem nicht verpassen. Denn das Eröffnungskonzert mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und hochkarätigen Solisten unter der Leitung von Thomas Hengelbrock ist dann zeitgleich online zu sehen – im 360° Livestream auf dem YouTube-Kanal der Elbphilharmonie. Die Besonderheit dabei: Die Zuschauer können selbst bestimmen, in welche Richtung sie schauen – mal auf die Bühne, mal in die Zuschauerränge, Richtung Orgel oder zur Saaldecke. Vier Kamerapositionen machen den neuen Raumeinblick möglich. Das funktioniert am Bildschirm oder auf dem Smartphone. Schiebt man dieses in ein Google-Cardboard, wird der der Livestream zum besonderen Erlebnis. In Hamburg sind die letzten Exemplare dieser Virtual-Reality-Brillen im Elbphilharmonie Design noch bis zum 11.1. kostenlos im Elbphilharmonie Besucherzentrum (Am Kaiserkai 62), im Elbphilharmonie Kulturcafé an der Mönckebergstraße und in der Konzertkasse im Brahms Kontor (gegenüber der Laeiszhalle) sowie in der Zentralbibliothek der Bücherhallen am Hühnerposten erhältlich.

360°-Clip »Elbphilharmonie Hamburg – A cultural landmark where all music meets«

Die Techno-Marching-Band Meute startet – begleitet von einem Parcoursläufer – auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie und erobert über die Tube und die Plaza die Foyers. Dort trifft sie auf das junge Streicherensemble ensemble reflektor, das sich seinen Weg zuvor, elegant umkreist von einer klassischen Tänzerin, aus dem Backstage-Bereich erspielt hat. Ein eigens für diesen Clip von Hans-Christian Stephan arrangierter Soundtrack, »Meute feat. Ensemble Reflektor – Kerberos (Elbphilharmonie Session)«, untermalt die künstlerische Vereinigung der beiden Gruppen. Ohne Worte wird damit verständlich: Die Elbphilharmonie ist ein Ort für Musik und Kultur aller Sparten.

Eine lange Version dieses Arrangements findet sich auf Google Play (http://snip.ftpromo.net/elbphilharmoniegoogle), sowie bei Spotify, AppleMusic und iTunes.

Google Arts & Culture – das Cultural Institute von Google

Google Arts & Culture ist die Basis für alle Kooperationsprojekte von Google und Elbphilharmonie Hamburg. Neben den Einblicken, die durch die 360°-Rundgänge im Streetview-Universum, die Streams und 360° Filme möglich werden, finden sich hier digitale Ausstellungen, die das Konzerthaus in seiner Vielfalt und seiner Positionierung zwischen Tradition und Moderne präsentieren.

In »Backstage at the Elbphilharmonie« nimmt beispielsweise das NDR Elbphilharmonie Orchester die Besucher mit in seine Probenräume. »Elbphilharmonie Ensemble in Residence« zeigt das Ensemble Resonanz auf seinem Weg von der allerersten künstlerischen Elbphilharmonie-Kaispeicher-Er oberung im Jahr 2005 bis zum Einzug in den Kleinen Saal. Eine weitere Ausstellung ermöglicht den Blick auf das Haus in seiner ganzen baulichen Schönheit durch die Augen des berühmten Architekturfotografen Iwan Baan.

Diese Projekte sind nur der Anfang einer langfristig geplanten und von gegenseitiger Inspiration getriebenen Kooperation zwischen Google Arts & Culture und der Elbphilharmonie Hamburg.

