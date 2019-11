Einblicke ins Studium an der FH Bielefeld

Beim Schnupperstudium an der FH Bielefeld können Studieninteressierte den Studiumsalltag erleben

Bielefeld. Die Zentrale Studienberatung der Fachhochschule (FH) Bielefeld bietet in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen Schülerinnen und Schülern sowie Studieninteressierten noch bis Mitte Dezember die Möglichkeit einen Einblick in ihr Wunsch-Studium zu bekommen. Bei dem Schnupperstudium können Interessierte an einzelnen Veranstaltungen des regulären Studienbetriebs teilnehmen und sich so ein Bild vom Studienalltag machen. Die Veranstaltungen sind im Vorlesungsverzeichnis (LSF) unter „Schnupperstudium für Studieninteressierte“ zu finden und finden sowohl in Bielefeld als auch am Campus Minden statt.

Die Anmeldung zum Schnupperstudium sollte idealerweise zehn Tage vor dem gewählten Termin stattfinden. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind unter fh-bielefeld.de/zsb/schnupperstudium zu finden.