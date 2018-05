Einblicke in technische Berufsfelder

‚Projekttag Ausbildung‘ bei der G. Kraft Maschinenbau GmbH in Rietberg

Kreis Gütersloh. Einen Kronkorkenheber – oder einfach: einen Flaschenöffner sowie ein LED-Flashlight konnten nun 16 Schüler der Richard-von-Weizsäcker-Gesamts chule Rietberg beim ‚Projekttag Ausbildung‘ des Unternehmens G. Kraft Maschinenbau GmbH in Zusammenarbeit mit acht Auszubildenden des Unternehmens selbst zusammenbauen.

„Wir möchten die Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich weiter ausbauen, um den Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass das in der Theorie Gelernte auch im späteren Berufsleben ganz praktisch angewendet wird. Sie sollen befähigt werden, eine qualifizierte Entscheidung für ihren beruflichen Werdegang zu treffen“, erklärt Frank Wedekind, Schulleiter der Richard-von-Weizsäcker-Gesamts chule. Markus Hüllmann, Geschäftsführer der G. Kraft Maschinenbau GmbH, betont: „Der Bedarf an technisch qualifiziertem Personal steigt und wird in Zukunft weiter zunehmen. Daher bieten wir viele Ausbildungsmöglichkeiten an, um uns auch langfristig gut aufzustellen. Ausbildung wird bei uns als Teil der Unternehmenskultur gelebt.“

Nach einer Unternehmenspräsentation und einer Betriebsführung durften 16 Schüler direkt in der Lehrwerkstatt in Aktion treten und selbst Hand an Feile und Lötstation legen, um den Flaschenöffner und das LED-Flashlight zu bauen. Auf diese Weise erhielten sie einen ganz praktischen Einblick in die Ausbildungsberufe ‚Feinwerkmechaniker‘ und ‚Elektroniker‘. „Uns ist daran gelegen, Jugendliche schon frühzeitig für eine Ausbildung bei uns zu begeistern und dieser Projekttag ist eine tolle Gelegenheit“, erläutert Thorsten Schulte, Ausbildungsleiter technischer Bereich. Schüler Tom Brake fasst zusammen: „Mir hat der Einblick sehr gut gefallen. Ich hätte nicht erwartet, dass jede Maschine individuell gefertigt wird. Auch die Montagetätigkeiten finde ich sehr spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, hier eine Ausbildung zu beginnen.“