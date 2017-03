Einblicke in Sepp Herbergers Welt der Bücher

Dortmund. In Sepp Herbergers Nachlass finden sich rund 1.500 bisher weitgehend unbeachtete Bücher. Zum runden Geburtstag des einstigen Bundestrainers, der am 28. März 120 Jahre alt geworden wäre, widmet das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund dieser privaten Bibliothek eine Sonderausstellung: Vom 26. März bis zum 5. November 2017 nimmt die Schau mit dem Titel „Herbergers Welt der Bücher – Die unbekannten Seiten

der Trainer-Legende“ die ungewöhnliche Bildungsgeschichte des Autodidakten in den Blick.

Das Arbeiterkind aus Mannheim war ein hervorragender Schüler, konnte jedoch das Gymnasium nicht besuchen, weil das Schulgeld fehlte. In der Folge eignete er sich sein Wissen größtenteils als Autodidakt an. Die Sonderausstellung arbeitet verschiedene Eigenschaften heraus, die Herberger als Trainer, aber auch als Mensch ausgemacht haben und spürt gleichzeitig deren Grundlagen in seiner Bücherwelt auf.

In Herbergers Büchernachlass finden sich viele Werke mit persönlichen Notizen, die mit Leben und Wirken des Fußballers im Zusammenhang zu stehen scheinen. So könnte etwa das in einem Buch des Kommunikationstrainers Dale Carnegie unterstrichene Zitat „Ein Sandkorn nach dem anderen. Eine Aufgabe nach der anderen“ auf Herbergers berühmte Sprüche „Der nächste Gegner ist immer der schwerste“ oder „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ verweisen.

