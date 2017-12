Kreis Paderborn. Die 200 m sind in Mantinghausen so richtig herbeigesehnt worden: Der jetzt fertiggestellte, 2,50 m breite Rad-Gehweg vom Sportplatz bis zum Lippstädter Weg bildet einen wichtigen Lückenschluss an den bereits vorhandenen Wirtschaftsweg. Fußgänger und Radfahrer sind ab sofort parallel zur Fahrbahn der Kreisstraße 61 von Mantinghausen Richtung Delbrück-Westenholz sicherer unterwegs. Landrat Manfred Müller, Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger und Mitglieder des Paderborner Kreistages konnten bei strahlendem Sonnenschein den Radweg offiziell für den Verkehr frei geben. „Wir haben hier gemeinsam ein Stück Verkehrssicherheit auf den Weg gebracht“, betonten Landrat und Bürgermeister.

Der Radweg endete bislang am Sportplatz. Fußgänger und Radfahrer mussten deshalb auf die Kreisstraße 61 ausweichen, um den angrenzenden Wirtschaftsweg erreichen zu können. Bevor die Bagger anrollen konnten, mussten zuvor noch Grundstücksfragen geklärt werden. Der Paderborner Kreistag gab 2016 grünes Licht für die Finanzierung.

Das Wetter spielte mit, so dass der Radweg durch die Firma Steinhagen zügig angelegt werden konnte. Auch die veranschlagten Baukosten in Höhe von rund 80.000 Euro blieben im Rahmen.