Ein Streifzug durch die Goldenen Bücher der Stadt Detmold

Detmold. Haben Sie sich auch schon einmal die Frage gestellt, ob die Goldenen Bücher tatsächlich aus Gold sind, was da eigentlich drin steht und wer sich eintragen darf? Besondere Ereignisse und Empfänge werden in den Goldenen Bücher und Gästebüchern der Stadt historisch festgehalten. Gäste aus dem In- und Ausland, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Kunst, aber auch aus der Detmolder Stadtgesellschaft werden von den jeweiligen Bürgermeistern oder ihren Vertreterinnen und Vertretern empfangen. In den meist kunstvoll kalligraphisch gestalteten Kopf- Einträgen spiegelt sich die Wertschätzung der zu Begrüßenden wieder. Die von den Besuchern geleisteten Unterschriften schließen den Empfangs-Eintrag im Buch ab. So entsteht mit jedem Eintrag ein Stück Stadt- und Zeitgeschichte.

Die Ausstellung im Rathaus vermittelt in ausgewählten Motiven Einblicke in die Empfangskultur der Stadt Detmold. Auszubildende der Stadt Detmold hatten als Projekt die Aufgabe, diese Ausstellung zu konzipieren. Dabei haben sie die im Stadtarchiv gelagerten Goldenen Bücher eingesehen, die betreffenden Bilder ausgewählt, fotografiert sowie die Hintergründe recherchiert und Texte zu den Bildern verfasst. Die Ausstellung wird bis zum 31.01.2020 im Detmolder Rathaus zu sehen sein. Am 16.01.2020 besteht um 15 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses die Möglichkeit, im Beisein von Bürgermeister Rainer Heller, der Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink und dem Kalligraphen Paul Jödicke, der seit ca. 30 Jahren die Kopfeinträge in den Goldenen Büchern vornimmt, einen Einblick in einige der Goldenen Bücher der Stadt zu nehmen.Anfragen per Mail bitte an anmeldung@detmold.de. Die Ausstellung ist vom 06.11.2019 bis 31.01.2020, montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr im Rathaus zu besichtigen. Weitere Termine nach Vereinbarung.

Ansprechperson bei Rückfragen: Petra Schröder-Heidrich Telefon: 0 5231 977-646 Telefax: 05231 977-319 P.Schroeder-Heidrich@detmold.de