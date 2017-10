Ein Skipass für 175 tschechische Lifte

Schon am 29. Oktober 2017 startet mit einer großen Party die Saison im 70 km von Prag entfernt gelegenen Skiresort Monínec. Anfangs ist nur die kleine Piste am gleichnamigen Hotel Monínec geöffnet, im November und Dezember sollen die beiden größeren Pisten am 723 m hohen Berg Javorová Skála folgen. In den großen tschechischen Skigebieten beginnt die neue Saison Anfang Dezember. Bis dahin sollen einige neue Investitionen abgeschlossen werden. Der Czech Skipass bietet Zugang zu insgesamt 175 Seilbahnen und Liften in 23 Skizentren.

Das SkiResort im Riesengebirge zählt zu den größten und beliebtesten Wintersportgebieten des Landes. Die Betreiber der insgesamt fünf Anlagen im Schatten der Sněžka (Schneekoppe), des mit 1.602 Metern höchsten tschechischen Gipfels, haben in den vergangenen Jahren bereits massiv in den Ausbau der Infrastruktur investiert. In Černý Důl (Schwarzenthal) steht nun der Bau eines neuen Vierer-Sessellifts kurz vor dem Abschluss. Der ?Family Express“ ersetzt den bisherigen Dreisitzer ?U Lomu“ zum 1.001 Meter hohen Špičák (Spitzberg). Er ist 300 Meter länger als dieser und verfügt über verbesserte Einstiegsmöglichkeiten für Kinder und Senioren. Die Anlage in Schwarzenthal richtet sich mit ihren breiten und sanften Abfahrtpisten vor allem an Familien sowie Anfänger.

In der benachbarten Anlage in Pec pod Sněžkou (Petzer) erwartet Gäste in der kommenden Saison eine neue Abfahrtstrecke. Sie führt über 600 Meter von den bestehenden Pisten am Javor (Urlasskoppe) weiter ins Tal zum Javoří Důl (Urlassgrund). Die Gesamtlänge aller Skipisten im SkiResort wird damit auf über 43 Kilometer steigen, von denen gut drei Viertel mit Kunstschneeanlagen ausgerüstet sind. Um zwischen den Anlagen in Černá hora (Schwarzenberg) und Pec zu wechseln, bietet das Resort einen Verkehr mit Pistenraupen, den SkiTour Express an. In der kommenden Saison wird das Transportangebot um eine Linie zwischen Janské Lázně (Johannisbad) und Pec sowie zwischen Černý Důl und Pec erweitert.

Im vergangenen Jahr wurden die Skischulen in den beiden Hauptanlagen Černá hora (Schwarzenberg) und Pec pod Sněžkou (Petzer) komplett erneuert und unter der Marke Ski Resort LIVE-Parks zusammengefasst. Investiert wurde in neue Teppichlifte. Darüber hinaus wurde das Angebot um verschiedene Erlebnisse und Rennen für Kinder und Erwachsene sowie einen Babysitterdienst erweitert. Für die Saison 2017/18 werden LIVE-Parks auch in Černý Důl und in Velká Úpa (Großaupe) eingerichtet. Erweitert und modernisiert wurde zudem das Angebot an Leihmöglichkeiten für Ski- und Snowboardausrüstung.

Eines der bekanntesten Wintersportzentren im Riesengebirge befindet sich in Špindlerův Mlýn (Spindlersmühle). Das dortige Skiareál umfasst Pisten mit einer Gesamtlänge von rund 25 Kilometern, Langläufer finden in der Umgebung des Ferienorts fast 100 Kilometer lange Loipen. Zum Saisonstart am 9. Dezember soll die neue Sesselbahn auf den 1.235 Meter hohen Medvědín (Schlüsselberg) nach rund zweieinhalbjährigen Bauarbeiten in Betrieb genommen werden. In Zusammenhang mit dem Neubau wurde auch die Abfahrtpiste angepasst und erweitert, so dass Skifahrern nun insgesamt 1,5 Hektar mehr Fläche zur Verfügung stehen.

Ein neuer viersitziger Sessellift wird im Skiresort in Deštné v Orlických horách (Deschney) in Betrieb genommen. Die 850 Meter lange Anlage kann knapp 2.200 Personen pro Stunde befördern. Das Skizentrum befindet sich bei Hradec Králové (Königgrätz) im malerischen Adlergebirge und verfügt über zwei Abfahrten mit einer Gesamtlänge von über zwei Kilometern, einen Snowpark sowie ein gut ausgebautes Netz an Langlaufloipen.

Für all jene, die die Vielfalt der Skigebiete im Nachbarland Tschechien ausgiebig genießen möchten, gibt es den Czech Skipass. Er gilt in insgesamt 23 bekannten Skizentren, zum Beispiel im Riesengebirge, dem Erzgebirge, dem Böhmerwald und den Beskiden. Die Gäste können dort insgesamt 175 Seilbahnen und Lifte nutzen. Ihnen stehen dort Pisten mit einer Gesamtlänge von fast 200 Kilometern zur Verfügung. Für die gesamte Saison kostet er 11.000 Kronen für Erwachsene, das sind umgerechnet etwa 425 Euro. Ermäßigungen gibt es für Kinder, Jugendliche und Senioren.

Der größte Event für Ski-Langläufer findet vom 16. bis 18. Februar 2018 im tschechischen Isergebirge teil. Der Isergebirgslauf (Jizerská Padesátka) mit Rennen über 50 km und kürzere Distanzen zählt jedes Jahr mehrere Tausend Amateure und Profis. Interessenten für die 51. Ausgabe des Massenlaufs können sich bis Ende Januar auf der Website des Veranstalters für die Teilnahme anmelden. Die Isergebirgsmagistrale (Jizerská magistrála) ist mit einer Länge von 180 Kilometern die größte und bekannteste Loipe des Nachbarlandes.

Informationen über Wintersportangebote und -events gibt es auf der Website von CzechTourism, www.czechtourism.com Praktische Infos, Unterkünfte, Wetter und Schneevorsagen unter www.holidayinfo.cz/de Infos zum Czech Skipass gibt es unter www.czechskipass.cz (nur auf CZ), zum Isergebirgslauf unter www.jiz50.cz

4.900 Zeichen – Nutzung für journalistische Zwecke frei. Beleg erbeten.