Ein Pflichttermin für JA-Sager

Die Hochzeitsmesse „we love wedding“ mit Emotionen zum Anfassen – 19. bis 20. Oktober in Halle 8 der Messe Dortmund

Dortmund. Fühlen, schmecken, lauschen, sich inspirieren lassen, an- und ausprobieren und selbstverständlich shoppen. All dies und noch viel mehr ermöglicht das vielfältige Messe-Event we love wedding am 19. und 20. Oktober in der Halle 8 der Messe Dortmund und verspricht somit, zu einem echten Erlebnis zu werden. Für zukünftige Brautpaare schafft die Veranstaltung mit ihren Wedding-Experten und Ausstellern aus verschiedensten Bereichen der Festvorbereitungen ein einzigartiges Ereignis in romantisch-lebhafter Atmosphäre, das die Hochzeitsplanung erleichtert.

Boho-Chic oder Princess Dress

Die Angebotspalette des Messe-Events ist breit gefächert und richtet sich an verliebte und verlobte Paare, Familienangehörige und Freunde. Ganz gleich, ob individuell oder traditionsbewusst – die Produkte und Services zu Klassikern, Trends und Must-haves rund um die Hochzeit werden alle begeistern. Für den Wow-Effekt sorgen ausgewählte Aussteller mit zauberhaften Brautkleidern zum Anprobieren und Kaufen.

Hochzeitsplanung hautnah



„Die Messebesucher schätzen das persönliche Kennenlernen der Anbieter, die Gespräche und das Erleben der Produkte“ bestätigt das we love wedding Organisations-Team. „Die Ausstellung wird durch spannende Programmpunkte begleitet. Beeindrucken wird mit Sicherheit die Modenschau mit den aktuellen Kollektionen und traumhaften Brautkleidern für jede Figur, die zu den Highlights des Events zählt.“

Informationen zu Ausstellern, Programmpunkten und Anreise sind online über www.we-love-wedding.de abrufbar.

Tickets für die we love wedding (Tagesticket für 15 Euro pro Person) sind online oder an der Tageskasse erhältlich.

Veranstaltungstage:

Samstag, 19. Oktober / Sonntag, 20 Oktober 2019

Öffnungszeiten für Messebesucher:

Samstag und Sonntag, jeweils von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintritt:

1-Tagesticket 15 Euro pro Person

Wochenend-Ticket 20 Euro pro Person

Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

Veranstaltungsort:

Messe Dortmund, Halle 8

Rheinlanddamm 200

44139 Dortmund