Ein Pflegekind aufnehmen…? Informationen der Pflegekinderdienste

Kreis Herford. Kinder brauchen ein Zuhause, auch wenn sie manchmal übergangsweise oder auch dauerhaft nicht mit ihren leiblichen Eltern leben können. Dafür kann es verschiedene Gründe geben und so sind Pflegefamilien eine wichtige Möglichkeit, den Kindern ein liebevolles, stabiles und sicheres Umfeld zu geben. Aber was bedeutet es, ein Pflegekind aufzunehmen und wie sieht das Bewerberverfahren aus…? Zu diesen Fragen bieten die Pflegekinderdienste im Kreis und der Stadt Herford am Donnerstag, dem 14. Mai um 19.30 Uhr einen Informationsabend an. Dieser wird, je nach Anmeldezahl, voraussichtlich in digitaler Form oder unter Einhaltung der aktuellen Hygieneanforderungen stattfinden. Bitte melden Sie sich für den Abend bei uns an. Anmeldung und Informationen unter 05 22 1 / 27 69 970 oder per E-Mail: pkd@awo-herford.de