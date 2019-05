Ein Meilenstein in der Gesundheitsmedizin

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am Freitag, den 3. Mai um 14 Uhr, ein Symposium zum Thema „Evidenz-basierte Mikronährstofftherapie in der Prävention, Rehabilitation und im Leistungs- und Spitzensport“.

Über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Themenfeld referieren Professor Dr. Elmar Wienecke, Ernährungsmediziner Mark Warnecke und Dr. med. Günther Beck. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für alle Interessenten offen. Die FHM Bielefeld bietet bereits seit drei Jahren den berufsbegleitenden Masterstudiengang Mikronährstofftherapie & Regulationsmedizin an. Inzwischen sind 26 Studierende (darunter auch der Vereinsarzt von Fußball-Bundesligist RB Leipzig) aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeschrieben und nutzen die neuesten Erkenntnisse der Mikronährstofftherapie, um sie praxisrelevant umzusetzen.

Um die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch anderen Interessierten weiterzugeben, findet bereits zum dritten Mal ein Fachsymposium zum Thema Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der FHM Bielefeld statt. Am 3. Mai 2019 stehen unter anderem die Themen „Erfolgreiche Ernährungsstrategien und Mikronährstofftherapie bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS“ und „Einfluss der Mikronährstoffe auf die Regulation der Schilddrüse und die mentale/physische Leistungsfähigkeit“ im Fokus. Über das Thema „Spitzensport an Krücken! Können Mikronährstoffe helfen?“ werden Ernährungsmediziner und mehrfacher Welt- und Europameister Mark Warnecke und Dr. med. Günther Beck (Leiter Reha Klinik Revital Aspach in Österreich, ehemaliger Europameister Biathlon sowie Teilnehmer des 1. Masterstudiengangs) diskutieren. Zu dieser Veranstaltung inklusive Diskussion und Austausch möchten wir Sie herzlich einladen. Diese Presseeinladung dient auch als Terminankündigung für Ihre Rezipienten – um eine Anmeldung bei Florian Krogmann unter krogmann@fh-mittelstand.de wird gebeten.