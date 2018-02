Ein kompaktes Wochenende mit Malerei

Workshop zum Thema Ölmalerei

Detmold. In diesem Kurs dienen spezielle Aufgaben zur Malerei als Vorgabe, um die Teilnehmer/innen zu neuen Bildideen auf Papier und Leinwand zu bringen. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Malerei-Anfänger als auch an fortgeschrittene Interessierte. Unter der Anleitung des Künstlers Axel Plöger entstehen aus Übungen und Experimenten mit unterschiedlichen Maltechniken eigene Bilder.

Wann? 3. und 4. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Ort: Atelier Plöger, Detmold

Thema: Malerei mit Ölfarben