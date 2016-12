Ein Jahr Linie 2 nach Altenhagen

Bielefeld.Gut 1.800 neue Fahrgäste pro Werktag hat die Stadtbahnverlängerung der Linie 2 zwischen den Haltestellen Milse und Altenhagen moBiel gebracht. So viele Menschen nutzen nach Zählungen vom November an Werktagen die neuen Haltestellen Altenhagen und Buschbachtal. Sie sind vor genau einem Jahr, am Nikolaustag 2015, in Betrieb gegangen. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet dies, dass moBiel durch die Streckenverlängerung rund eine halben Million Fahrgästen gewinnt.

Bei den moBiel-Verantwortlichen lösen diese Zahlen Freude aus. Denn gerechnet hatten sie bei der Eröffnung mit 1.200 bis 1.500 neuen Fahrgästen an einem Werktag. Aber allein an der neuen Endhaltestelle Altenhagen steigen täglich gut 1.500 Fahrgäste ein oder aus. Damit schaffte die Haltestelle es aus dem Stand auf Platz sechs unter den 21 Haltestellen der Linie 2 von Altenhagen bis Sieker.

Für moBiel-Geschäftsführer Martin Uekmann zeigen die guten Zahlen, wie sinnvoll der Ausbau des Stadtbahnnetzes ist: „Viele Berufspendler und Schüler, aber vor allem auch Ältere oder in ihrer Mobilität Eingeschränkte freuen sich über die neue schnelle, umsteige- und barrierefreie Fahrmöglichkeit in die Innenstadt. Das haben wir schon bei der Eröffnung gemerkt. Und die Zählung jetzt bestätigt den ersten Eindruck.“ Er betont weiter, dass der Erfolg bei den Fahrgästen gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Umwelt leiste. Denn hierdurch werde Autoverkehr mit all seinen Belastungen vermieden.

Deshalb hofft Uekmann auch, dass das Gebiet rund um die Haltestelle Buschbachtal, an der pro Werktag unter 300 Fahrgäste ein- oder aussteigen, bald städtebaulich entwickelt wird: „ Sinnvoll wäre, dass das angedachte Wohngebiet zügig entsteht. Denn mit dem Stadtbahnausbau und der Haltestelle Buschbachtal sind wir in Vorleistung getreten. Durch neue Anwohner – und potentielle Fahrgäste – kann die Entlastung der Umwelt – und auch die Wirtschaftlichkeit der Stadtbahn – weiter verbessert werden“.

Bildunterschrift mo3008_Altenhagen:

An der neuen Endhaltestelle Altenhagen steigen täglich gut 1.500 Fahrgäste ein oder aus. Foto: Mathias Keuchel