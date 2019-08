Ein Glücksfinder-Guide für den Bayerischen Wald

„Sinn-volle“ Glücksmomente unter Bäumen: Der Bayerische Wald bietet eine Vielzahl von glückspendenden Orten und Erlebnissen, die das Herz berühren

Regensburg. Laut World-Happiness-Guide 2019 sind die Finnen das glücklichste Volk. Die Sozialpsychologin Jennifer De Paola von der Universität in Helsinki analysierte, welche Themen in Finnland unter dem Hashtag #onnellinen – das bedeutet „glücklich“ – in sozialen Medien veröffentlicht werden. Ihr Ergebnis: Vor allem Bilder mit Freunden und Familie, aber auch Haustiere, Eindrücke aus der Freizeit und der Natur verknüpften die Menschen auf Instagram und Co. mit ihrem Glücklichsein.

Urlauber brauchen jedoch nicht nach Finnland zu reisen, um dort das große Glück zu finden – auch eine Reise in den Bayerischen Wald wirkt inspirierend und glückspendend zugleich. Eine Vielzahl von überraschenden Natur-Erlebnissen, Begegnungen und unvergesslichen Momenten wecken Endorphine und berühren das Herz.

Den umfassenden Guide mit visuellen, akustischen, gustatorischen, haptischen und olfaktorischen Glückmomenten im Bayerischen Wald haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Guide als PDF zum Download. Guide als Word zum Download