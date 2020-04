Ein Geschenk für das zweitschönste Rathaus in NRW

Paderborn .Der Paderborner Künstler Egon Hüls hat Bürgermeister Michael Dreier am Mittwoch, 15. April, einen bemalten Pflasterstein überreicht. Die Idee für dieses besondere Geschenk entstand, nachdem das Paderborner Rathaus bei dem Wettbewerb „Wo steht das schönste Rathaus?“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum zweitschönsten Rathaus in Nordrhein-Westfalen gewählt wurde.

Neben dem Rathaus und dem Paderborner Stadtwappen zeigt der Stein unter anderem einen Schriftzug, der an die Auszeichnung im März 2020 erinnert. „Der Stein hält auch für spätere Generationen fest, dass wir Vize-Gewinner geworden sind“, so Egon Hüls, der das Kunstwerk zusammen mit seiner Frau Marion Hüls übergab. Seit 2015 bemalt Hüls Basaltsteine aus dem alten Pflaster des Domplatzes. Über 200 Steine hat er bereits für die verschiedensten Anlässe gestaltet. „Vielen Dank, dass Sie diese tolle Idee umgesetzt haben“, freute sich Bürgermeister Michael Dreier nun über das neuste Werk des Künstlers.

Die Gewinner der Social-Media-Aktion „Wo steht das schönste Rathaus?“ waren am 28. März bekanntgegeben worden. Auf dem ersten Platz landete das Rathaus in Recklinghausen. 60.727 Stimmen wurden während des Wettbewerbs insgesamt abgegeben. Zuvor waren 74 Rathaus-Vorschläge unter dem Hashtag #schönstesRathausNRW eingereicht worden. Mit der Initiative des Ministeriums sollen die ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik, die demokratischen Institutionen auf lokaler Ebene und durch die Architektur der Rathäuser auch das historisch-kulturelle Erbe des Landes gewürdigt werden.