Ein „Frühlingsfest“ für Springsportfreunde

Vier Tage Turnier zum Saisonstart

Herford. Die zusätzlichen Trainingseinheiten des vergangenen Wochenende sind erfolgreich beendet, in den kommenden Tagen wird alles vorbereitet für den Start in die grüne Saison auf der Reitanlage an der Bielefeld Straße.Das Frühlingsfest der Pferde des Reit – und Fahrvereins ,,von Lützow“ Herford finde vom 04. bis zum 07. April statt – an allen Tagen ist volles Programm auf der Anlage Meyer zu Hartum.

,,Eigentlich wollten wir unser Turnier zum Saisonauftakt mit nur drei Prüfungstagen etwas kürzer halten, aber wir haben so ein fantastisches Nennungsergebnis – das schaffen wir gar nicht alles in drei Tagen, obwohl wir teilweise schon um 07.30 Uhr starten „, freut sich Turnierleiter Jobst – Hermann Schnasse über die gute Resonanz. Also haben die Lützower kurzerhand den Sonntag als vierten Prüfungstag hinzugenommen. Am Donnerstag stehen zunächst Springpferdeprüfungen an, am Freitag Springen der Klasse M und S*. Die Amateuere sind am Samstag und Sonntag gefordert. In Stil- und Zeitspringprüfungen der Klassen E bis M* messen sich die Reiter aus der Region. Die Lützower fiebern schon jetzt vier tollen Turniertagen entgegen und werden den vielen aktiven Startern aus den eigenen Reihen besonders fest die Daumen zu drücken.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.reitverein-herford.de