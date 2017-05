Ein Festival mit großen Foto-Marken

Zingst. Renommierte Unternehmen des internationalen Fotomarktes kooperieren seit Jahren mit dem Umweltfotofestival »horizonte zingst«. Eine herausragendeStellungnehmendie Premium-Partnerein.Dazuzählendie Marken OLYMPUS, LEICA , EPSON, CEWE, NESCHEN und ADOBE, die eine intensive Zusammenarbeit mit der Erlebniswelt Fotografie und dem Umweltfotofestival praktizieren. Auch bei der 10. Auflage von »horizonte zingst« 2017 setzen die Unternehmen vom 20.5. bis 05.6.2017 wieder wichtige Akzente.

Termin Fotomarkt: 25.05. – 27.05.2017

Hier trifft man die Experten. Auf jede Frage die richtige Antwort. Der Zingster Fotomarkt macht die aktuelle Fototechnik transparent. Wer tolle Bilder machen will, sollte gut gerüstet sein. Der Fotomarkt »horizonte zingst« ist genau darauf ausgerichet, Durch- und Weitblick zu verschaffen. Kaufentscheidungen mit dem notwendigen Knowhow auf eine solide Informatonsbasis zu stellen, ist der konzeptonelle Hintergrund. Es hat sich viel getan in der Fototechnik. Schnellschußsichere Autofokus-Systeme, verwacklungssichere Auslöseelektronik, kreatve Belichtungs- und Langzeitprogramme haben dem Fotohobby und der

professionellen Anwendung enorme Impulse gegeben. Aber auch wer seine bereits vorhandene OLYMPUS-Kamera fit für die Fotohochsaison machen will, findet hier einen »Check and Clean«-Service als kundenfreundliche Dienstleistung. Im Fokus steht auch das Trendthema CEWE-Fotobuch in allen seinen variantenreichen Gestaltungsformen und Formaten. Auf dieser Kompakt-Messe gibt es für Einsteiger hilfreiche Informatonen. Der »horizonte« Fotomarkt in Zingst garantert absolute Anwendernähe. Er ist nicht nur etwas für Hobbyfotografen, selbst Professionals finden Experten mit der entsprechenden Beratungskompetenz. Kurz: Alle, die gute Bilder machen wollen, werden ihrem Kenntnisstand entsprechend bedient. Eingebunden in das erfolgreiche Umweltotofestval »horizonte zingst« hat der Fotomarkt Zingst ein beeindruckendes Aussteller-Spektrum zu bieten. 2017 ist wiederum eine echte Leistungsschau der Fototechnik entstanden. Es fehlt auch nicht eine absolute Nobel-Marke wie LEICA mit den Highlights der aktuellen Produktpalette. Als herausragender Premium- Partner des Festvals ist Epson am Start. Nicht nur mit der Produkton des Bilderschau-Programms, sondern auch mit publikumsnahen Aktonen, wie dem Druck des modisch attraktven, offiziellen Festval-T-Shirts. Alles passiert in einem der wunderbarsten Touristenorte mit unerschöpflichen Motven zwischen Ostsee und Boddengewässern, eingebettet in den Natonalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Eine Attrakton mit Alleinstellungsmerkmal ist der OLYMPUS FotoKunstPfad Zingst, eine kreatve Spielwiese für die Entdeckung noch nie fotografierter wundervoller Motve.