Ein Dankeschön mit Kultur

Paderborn .Der Paderborner Kultursommer 2020 liefert auch. Der Kulturlieferdienst ist als Dankeschön oder auch als Mutmacher für alle gedacht, die es nötig oder verdient haben, dass die Kultur zu ihnen kommt. Es geht darum, den Corona-Held*innen danke zu sagen oder die von den Corona-Folgen Gebeutelten mit einem besonderen Gruß zu erfreuen! Die Lieferung ist sogar kostenlos.

Kultur-Gruß an die ganz persönlichen Corona-Helden

Es gibt so viele, denen ein kleiner Kultur-Gruß gut tun würde und die ihn verdient hätten: Die Bewohner*innen und das Team das Senior*innenheims – oder das Kita-Team und die Kinder dort. Die Firmen-Belegschaft, die gerade so richtig was leistet – oder auch die/der Vorgesetzte mit dem offenen Ohr. Die Helfer/innen, ohne die man das alles viel schlechter aushalten könnte. Die goldene Hochzeit, die nicht gebührend gefeiert werden kann. Ihnen allen kann man nun ein Mini-Konzert, eine kurze Lesung oder einen anderen Kultur-Gruß schicken.

Kostenloses Angebot

Eine Bewerbung für eine Kultur-Lieferung muss formlos, aber mit guter Begründung per Mail an kulturlieferdienstpaderbornde erfolgen. Bitte die Telefonnummer und Adresse nicht vergessen, um zurückgerufen werden zu können! Ein Anspruch auf Belieferung besteht nicht. Eine Jury entscheidet, wer beliefert werden kann und berät sorgsam, wie, was und wann geliefert wird. Im Regelfall findet das ganze draußen statt. Wünsche von und für Institutionen und Gruppen werden bevorzugt. Kulturlieferungen gibt es, so lange das Budget es erlaubt, aber maximal bis zum 30. August 2020.

Der Paderborner Kultursommer 2020 hält das Ganze für die Website fest: Mit Fotos oder als Ton- oder Video-Dokument.

Weitere Informationen zu diesem Angebot und zum weiteren Paderborner Kultursommer 2020 unter www.paderborn.de/kultursommer.