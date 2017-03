Ein Bürgertag in Gütersloh – Ein Fest mit Vereinen, Initiativen, Stiftungen

Gütersloh. Der Bürgertag am Samstag, den 16.09.2017 rund um den Dreiecksplatz soll in diesem Jahr Vereinen, Stiftungen und Initiativen aus der Region die Möglichkeit geben, sich im Herzen der Innenstadt zu präsentieren.

„Ein Fest des Miteinanders soll das vielfältige Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Gütersloh zeigen“, so Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. „Engagement und Handeln für das Gemeinwohl haben traditionell eine große Kraft in unserer Stadt. Zahlreiche Menschen engagieren sich freiwillig mit Zeit, Ideen, Wissen und Geld. Diesem vielfältigen Engagement wollen wir ein Gesicht geben “, sagt Henning Schulz, Bürgermeister der Stadt Gütersloh weiter. Gabriele Conert, Vorsitzende des Vereins Michaeliswoche, ergänzte: „Der Bürgertag ist ein Tag, an dem man die Möglichkeit hat, mit den vielen verschiedenen Vereinen in den Austausch zu kommen und festzustellen, wie breit die Palette an Angeboten in unserer Stadt ist“

Brigitte Mohn erinnerte an die umfangreichen Leistungen der Zivilgesellschaft in Gütersloh: „Vom Sport über die Förderung junger Menschen, bis hin zu Hilfsprojekten, Kulturinitiativen, Umwelt- und Tierschutz ist die Palette groß und bunt.“ Die Besucher können Präsentationen der Vereine und Initiativen, ein vielfältiges Bühnenprogramm, Mitmachaktionen, und kulinarische Köstlichkeiten erwarten.

Alle Gütersloher Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen an diesem Tag miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Bertelsmann Stiftung unterstützt den Bürgertag im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums.