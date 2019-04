Ehrenplakette für Prof. Dr.-Ing. Eva Schwenzfeier-Hellkamp

Bielefeld. Sie hat die Modernisierung und Neuausrichtung des Vereins Deutscher Ingenieure, Bezirksverein Ostwestfalen-Lippe (VDI OWL) vorangetrieben und bundesweit relevante Themen angestoßen. Für ihre Verdienste erhielt Prof. Dr.-Ing. Eva Schwenzfeier-Hellkamp, von 2014 bis 2017 Vorsitzende des Bezirksvereins, jetzt auf der Auftaktveranstaltung zum 125-jährigen Jubiläum des regionalen Ingenieurvereins die VDI-Ehrenplakette.

„Der VDI OWL ist weiblich“, dieses Motto füllte Schwenzfeier-Hellkamp als Vorsitzende mit Leben. Sie wirkte an der Gründung des Arbeitskreises „Frauen im Ingenieurberuf“ (fib, 2001) und der Durchführung des bundesweiten VDI-Frauen-Kongresses mit. Mit den von ihr initiierten Role Models als weibliche Vorbilder begeistert sie junge Frauen für den Ingenieurberuf. Sie fördert die Integration geflüchteter Kolleginnen und Kollegen in die MINT-Bereiche. Als Professorin am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Fachhochschule Bielefeld verbindet sie aktuelle Nachhaltigkeitsthemen des VDI OWL wie „Zirkuläre Wertschöpfung“ für einen lebenslangen Kreislauf von Roh- und Wertstoffen mit Lehre und Forschung. www.vdi.de/owl