eeWerk fertigt Außenmöbel für Museumsterrassen

Lemgo-Arrode. Ende August wurde das neue Museum Peter August Böckstiegel, architektonisch angelehnt an dem pointierenden und scharfkantigen Stil des expressionistischen Malers, neben dem 1826 in Fachwerkbauweise errichteten Geburtshaus des Künstlers in Werther-Arrode eröffnet. Der flache moderne Bau, mit grauem fränkischen Muschelkalk umkleidet, fügt sich wie ein „Findling in der Wiese“ zurückhaltend in die Umgebung des Künstlerhauses ein und steht in direkter Sichtachse zu diesem.

Durch kontinuierlichen Kontakt zum ausführenden Architekturbüro h.s.d. aus Lemgo und zum Bauherren konnte eeWerk einen prestigeträchtigen Auftrag für die Außen-Möblierung der Museumsterrassen akquirieren. Dieser wurde dann in der Tischlerei mit großem Einsatz seitens der Beschäftigten und Mitarbeiter umgesetzt, so dass die Möbel zur offiziellen Eröffnung an ihrem vorgesehenen Platz standen. „Als ein Museum, das von Beginn an inklusiv und barrierefrei gedacht worden ist, freut es uns ganz besonders, mit eeWerk der Eben-Ezer-Stiftung für die Außenmöblierung zusammenzuarbeiten. Gerade in den Sommermonaten werden die Terrassen des Cafés und der Kunstvermittlung sehr belebt und beliebt sein“, sagt David Riedel, Künstlerischer Leiter des Museums.

Das Bild zeigt die aus Sibirischer Lärche gefertigten Möbel an ihrem Bestimmungsort und das Museum Peter August Böckstiegel in Arrode.

Ergänzend sei erwähnt, nicht zuletzt wegen der Außen-Möblierung ist ein Besuch des Museums mit seinen ständig wechselnden Ausstellungen lohnenswert. Das Museum birgt neben Ausstellungsräumen mit moderner Klimatechnik ein Kunstdepot, einen Raum für Kunstvermittlung sowie einen Museumsshop und ein Café. Neben Ausstellungen mit Werken des westfälischen Expressionisten werden Wechselausstellungen mit Arbeiten von Zeitgenossen, künstlerischen Vorbildern und Nachfolger*innen sowie allgemein Künstler*innen der klassischen Moderne gezeigt. Im Künstlerhaus ist Peter August Böckstiegel ganzjährig in Leben und Werk zu erleben.

Öffnungszeiten (während der Ausstellungszeiträume)

Museum: Mi-So 12-18 Uhr

Künstlerhaus: nur in Verbindung mit einer Führung, private Führung nach Absprache

Öffentliche Führungen:

Museum: Mi 17 Uhr

Museum/Haus: Sa/So/Feiertage 15 Uhr

Während der Umbaupause sind Museum und Künstlerhaus geschlossen.

Aktuelle Informationen unter www.museumpab.de

Tel.: 05203-3297

info@museumpab.de

www.facebook.com/MuseumPeterAugustBoeckstiegel