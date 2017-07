EDEKAs â€žMegaAzubi 2017â€œ kommt aus Porta Westfalica

Minden/Porta Westfalica. Jedes Jahr ruft EDEKA ihre rund 16.600 Auszubildenden auf, am nationalen EDEKA-Wettbewerb „MegaAzubi“ teilzunehmen. Bei diesem Warenkunde-Quiz müssen die Nachwuchskräfte ihr Wissen zu Produkten, zur Betriebswirtschaft und zu EDEKA unter Beweis stellen. Mehr als 4.500 Azubis traten in diesem Jahr zu dem Contest an. Der Gewinner kommt dieses Mal aus dem Vertriebsgebiet der EDEKA Regionalgesellschaft Minden-Hannover – „MegaAzubi 2017“ ist Robin Heidemann, Azubi im EDEKA Center Porta Westfalica.

In drei Online-Spielrunden mit jeweils 20 Fragen und einer kniffligen Schätzfrage hatten die Azubis aller sieben EDEKA-Regionalgesellschaften die Chance, sich für das Finale bei der EDEKA-Jahrestagung in Weimar zu qualifizieren. Die 60 besten Auszubildenden aus Deutschland traten dort in einem Live-Contest auf der großen Bühne gegeneinander an. Robin Heidemann aus dem EDEKA Center in Porta Westfalica überzeugte mit seinen umfassenden Sortimentskenntnissen und seinem EDEKA-Wissen. Nachdem der 22-Jährige bereits zum dritten Mal in Folge das Finale erreichte, sicherte er sich in diesem Jahr endlich den Gesamtsieg. Neben einem gläsernen Pokal durfte er sich über ein MacBook Pro sowie die Teilnahme am Wettbewerb „Grips & Co“ der Fachzeitschrift Rundschau für den Lebensmittelhandel im Oktober freuen.

Ein toller Abschluss seiner erfolgreichen Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, die er noch diesen Monat beenden wird. Bereits vor einem Jahr schloss er der Ausbildung zum Verkäufer mit der Note „sehr gut“ ab und plant nun