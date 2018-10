EDEKA-Vorstand begrüßt duale Studierende aus dem Einzelhandel

Minden. „Nirgendwo kann man schneller in Führungspositionen gelangen als im Einzelhandel“, mit diesen Worten begrüßte Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher der EDEKA Minden-Hannover, die neuen EDEKAner, die jetzt das „Duale Studium Einzelhandel“ begonnen haben.

Mit dem neuen dualen Studium hat die EDEKA Minden-Hannover ein Ausbildungsangebot speziell für Abiturienten geschaffen. Sechs Schulabgänger haben sich für diesen Ausbildungsweg im Einzelhandel entschieden und trafen sich zum persönlichen Austausch mit dem Vorstand in der EDEKA-Zentrale in Minden. Wer gerne teamorientiert arbeitet und schnelle Erfolge sehen möchte, ist im Einzelhandel richtig. In Kombination mit einem Studium haben die Absolventen die allerbesten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere im EDEKA-Verbund. „Denn wer den Einzelhandel kennt, trifft auch in jedem Unternehmen der EDEKA die richtigen Entscheidungen“, so Mark Rosenkranz.

Theorie und Praxis vereint

Das „Duale Studium Einzelhandel“ ist auf eine Dauer von drei Jahren angelegt und wird mit dem Bachelor of Arts in BWL mit der Fachrichtung Einzelhandel abgeschlossen. Die sechs Semester sind jeweils in eine dreimonatige Theoriephase an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin sowie eine Praxisphase in einem Markt der EDEKA Minden-Hannover aufgeteilt. In dieser Zeit lernen die Studierenden alle wichtigen Tätigkeiten des Einzelhandels, Einkaufs- und Verkaufsorganisation sowie grundlegende Warenkenntnisse zum Sortiment. Sie übernehmen Aufgaben des mittleren Managements, um den Markt wettbewerbsfähig zu halten. Mit dem Abschluss des Studiums sind die Nachwuchskräfte prädestiniert für Führungspositionen bei der EDEKA Minden- Hannover.