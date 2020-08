EDEKA Minden-Hannover unterstützt Einsatzkräfte im Kreisfeuerwehrverband

Minden-Lübbecke, Ob bei Bränden, Unwetterschäden oder Verkehrsunfällen – wenn wir in eine Notlage geraten. Von einem Notfall kann jeder jederzeit betroffen sein und dann von der schnellen Hilfe der Feuerwehren und Ersthelfer profitieren. Die EDEKA Minden-Hannover setzt erneut mit der Spendenaktion zugunsten des Kreisfeuerwehrverbandes Minden-Lübbecke ein deutliches Zeichen für die Arbeit der meist ehrenamtlichen Helfer. Mit dem Verkauf der „Feuerwehr-Salami“ von Bauerngut und des „Feuerwehr-Krusti“ von Schäfer’s in rund 100 EDEKA-Märkten im Kreis Minden-Lübbecke und Herford beteiligen sich somit die Kunden und die Märkte zusammen an der Aktion. „Unterstützen wir gemeinsam jene Helfer, die für uns alle da sind, wenn es brennt!“, betont EDEKA Vertriebsgeschäftsführer Bernhard Berger. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Wir danken unseren Helden“ und ist Teil der nationalen EDEKA-Kampagne „Wir & Jetzt“.

Vom 3. August bis 31. Dezember sammeln nun im zweiten Jahr in Folge die EDEKA-Märkte, EDEKA Center, Marktkauf-Häuser, NP- und WEZ-Märkte im Kreis Minden-Lübbecke und Herford einen Teil des Verkaufserlöses. Die “Feuerwehr-Salami” und das “Feuerwehr-Krusti” werden von Bauerngut und Schäfer’s, den Produktionstöchtern der EDEKA Minden-Hannover, exklusiv für die Aktion hergestellt. Pro verkauftem „Feuerwehr-Krusti“ fließen 20 Cent und je verkaufter „Feuerwehr-Salami“ 50 Cent direkt an den Kreisfeuerwehrverband. So geht einfach und lecker Gutes tun.