EDEKA Minden-Hannover Stiftung übergibt 20.000 Euro an die Lebenshilfe Minden

Minden,. Ein selbstbestimmter Urlaub mit unvergesslichen Momenten für Menschen mit Handicap – dafür spendete jetzt die gemeinnützige EDEKA Minden-Hannover Stiftung 20.000 Euro. Am vergangenen Freitag übergab Vorstandsmitglied Stephan Wohler von der EDEKA Minden-Hannover die Spendensumme an die Lebenshilfe Minden. Kurz vor Abfahrt besuchte er die Teilnehmer der diesjährigen Reise und wünschte ihnen persönlich eine gute Fahrt. Das Geld wird traditionell zur Finanzierung des Projektes „Reisen mit Behinderten“ verwendet.

Die Lebenshilfe Minden setzt sich seit Jahren für Menschen mit Handicap ein. Sie sollen lernen, ihre Selbstständigkeit zu stärken und Freude am Leben zu haben. Deshalb unternimmt die Lebenshilfe Minden bereits seit 2006 Reisen mit behinderten Menschen, um ihnen so einen selbstbestimmten Urlaub mit unvergesslichen Momenten zu bescheren. In der Zwischenzeit können sich die Angehörigen erholen und neue Energie sammeln. Jede Fahrt ist mit hohem Vorbereitungsaufwand verbunden. Ebenso sind Betreuung und Pflege unerlässlich, was auch einen hohen Kostenaufwand nach sich zieht. Die Spende der EDEKA Minden-Hannover Stiftung trägt dazu bei, dass trotzdem die Reisen stattfinden können. Dieses Jahr ging es nach Sahlenburg.

Aufgabe der EDEKA Minden-Hannover Stiftung ist es, Menschen zu unterstützen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, oder die auf Grund von Unglücksfällen oder Schicksalsschlägen unverschuldet in Not geraten sind.