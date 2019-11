EDEKA Minden – Hannover spendet 7.500 Euro an die Bildungspartner

Minden. Seit sechs Jahren unterstützt die gemeinnützige EDEKA Minden – Hannover Stiftung das Engagement der Bildungspartner Minden. Jetzt übergab Kuratoriumsmitglied Karl Stefan Preuß die diesjährige Spende von 7.500 Euro an die Initiative. Das Geld wird in diesem Jahr für die Finanzierung des Konzeptes „Gemeinsam stark – Schüler helfen Schülern“ eingesetzt. Viele Kinder – auch hier in der Region – leiden unter Armut . Die Familien können z. B. das Geld für Schulmittel oder spezielle Förderung ihrer Kinder nicht aufbringen.

Die Bildungspartner setzen sich vor allem dafür ein, dass sozial – und bildungsbenachteiligte Kinder in Minden eine Chancengleichheit durch Förderung in der Bildung erhalten. Dieses Ziel unterstützt die EDEKA Minden – Hannover Stiftung gerne mit ihrer jährlichen Spende. Bereits zum sechsten Mal lässt die Stiftung der sozialen Initiative der Mindener Wirtschaft damit eine vierstellige Summe zukommen.

Die persönliche Übergabe des Spendenschecks am Herder – Gymnasiumn war dabei auch für Kuratoriumsmitglied Karl Stefan Preuß wieder eine besondere Freude.n Unterstützung der Sprachförderung für internationale Kinder Mit dem Geld der EDEKA Minden – Hannover Stiftung werden die Lernpaten für die Kinder der internationalen Klassen unterstützt. Das Herder – Gymnasium bietet Mädchen und Jungen, die ohne oder mit sehr wenigen deutschen Sprachkenntnissen nach Deutschland gekommen sind, in diesen Klassen eine besondere Förderung für den Erwerb der deutschen Sprache . Dazu gehören die Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben, Leseübungen oder Diktateschreiben.

Hierfür werden Lernpaten aus den höheren Klassen eingesetzt . Nach dem Konzept „Gemeinsam stark – Schüler helfen Schülern“ helfen sie nicht nur bei der Bearbeitung der Hausaufgaben, sondern bereiten auch den Unterricht nach und üben das Sprechen auf Deutsch . In Gegenwart der Lernpaten trauen sich die internationalen Schüler häufig schneller, Fragen zu stellen und Schwierigkeiten einzugestehen.n So können die Lernpaten sie gezielt unterstützen und Verständnisprobleme lösen.