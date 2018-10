Echte Pferdemädels kennen kein schlechtes Wetter!

Kreis Lippe. Beim zweitägigen Herbstferien-Kurs „Manege frei – Ponys machen Zirkus“ vom Alverdisser Verein „Ponyfreunde Lippe e.V.“ konnten 10 Teilnehmerinnen (Kinder von 7-12 Jahren) ihr Können im Umgang mit 8 Ponys, einem Tinker und Hund Findus unter Beweis stellen! Der Kurs wurde von der Jugendförderung des Kreises Lippe unterstützt. Heidrun Hafen, vom „Pferdetheater Kunterbunt“ ist Trainerin C und als Absolventin der Schule für Tanz, Theater und Clownerie ein Profi in Kommunikation und Körpersprache. Sie veranstaltet Zirkus Camps, Kinderfreizeiten und gibt Einzelunterricht im Umgang mit Pferden.

Sylvia Frevert von „Ponyfreunde Lippe e.V., auf deren Hof der Kurs stattfand, hatte die Trainerin beim Islandpferdezuchtverein Lippe auf einem Lehrgang kennengelernt und war fasziniert von ihrer Art mit Tieren umzugehen. Leistung und Perfektion sind Heidrun Hafen laut eigener Aussage bei diesem Kurs nicht wichtig sondern, dass Wissensvermittlung rund ums Pony, Spaß und ein bleibender Aha-Effekt.

Sie vermittelt den Kindern, dass Ponys Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen sind und auch Gefühle haben. Sie möchte, dass sich die Kinder in die Lage der Tiere versetzen, für die die Zirkuslektionen zwar Teil des natürlichen Verhaltensrepertoires sind, in der Zusammenarbeit mit Menschen aber auf den Punkt abgerufen werden. Die Trainerin will den Kindern ein Gespür für Fairness und gutes Verhalten dem Pferd gegenüber mitgeben, so dass sie Fehlverhalten von Seiten der Menschen sehen und künftig vermeiden können. Rücksichtnahme und Vorsicht im Umgang mit den Tieren sind ihr sehr wichtig.

An zwei Tagen brachte Heidrun Hafen den Kindern spielerisch Kunststücke mit den Ponys und ihrem Hund „Findus“ bei. Die Mädchen hatten einen Riesen-Spaß. Der Herbstwind und das Nieselwetter machten ihnen gar nichts aus. Jedes Mädchen hatte sein Lieblingspony, das für die öffentliche Vorführung mit bunten Tüchern in Mähne oder Schweif fein gemacht wurde.

Um 12.00 Uhr ging es los. Die Zirkusshow konnte beginnen. Alle Eltern waren gekommen und standen gespannt am Zaun des Reitplatzes. Bei passender alter Film- (Pink Panther, etc.…) und Zirkusmusik führten die Kinder die Ponys unter einem Tunnel durch und ließen sie durch einen mit Flatterbändern bestückten Reifen steigen. Danach rollten die Ponys einen roten Teppich aus. Darin versteckte Pferdeleckerlis machten es möglich. Im Anschluss ging es auf ein Podest und über eine Wippe. Für die meisten der Ponys war die Wippe Neuland und eine große Herausforderung, weil unbekannte Bodenbeschaffenheiten etwas sind, das viele Pferde instinktiv meiden. Doch selbst diese Mutprobe meisterten alle Vierbeiner ohne Probleme. Hinterher gab es großen Applaus. Und das ein oder andere Mädchen hat ganz bestimmt in einem kleinen Pony einen guten Freund gefunden.

Fazit der Teilnehmer und Veranstalter: Eine schöne Aktion, die sicherlich wiederholt wird.