„Echte Originale“ beim Deutschen Käsemarkt entdecken

Nieheim. Nicht nur europäische Spezialitäten werden den Gaumen der Besucher des Deutschen Käsemarktes vom 31. August bis 2. September erfreuen. Rund um den Richterplatz im Herzen der Stadt Nieheim präsentieren Partnerbetriebe des Kulturlandes Kreis Höxter drei Tage lang ihre selbst hergestellten Produkte aus Wald, Feld, Flur, Gärten und Streuobstwiesen.

Ganz unter dem Motto „Wie schmeckt die Region?“ gewähren acht Direkterzeuger tiefe Einblicke in ihre außergewöhnliche kulinarische Schatzkammer. Ob süße Säfte aus Willebadessen, feine Obstbrände aus Brakel-Bellersen, aromatische Wurst aus Bad Driburg, geräucherte Forellen aus Höxter-Ovenhausen, fruchtige Eissorten aus Willebadessen-Ikenhausen oder gesundheitsfördernde Hanf-Produkte aus Steinheim, die Region zeigt abwechslungsreiche Facetten ihrer unvergleichlichen Genuss-Welten.

„Die Käsemarkt-Besucher dürfen natürlich probieren, jeder Betrieb hält kleine Häppchen bereit“, verspricht Heiko Böddeker vom Regionalmarketing vom Kulturland Kreis Höxter. Für ihn und die Partnerbetriebe sei es wichtig, dass hochwertige Qualitätsprodukte aus der Region wieder einmal stärker in den Fokus gerückt werden. „Und dafür bildet der Deutsche Käsemarkt mit den unzähligen traditionell handwerklich arbeitenden Erzeugern, die dort ausstellen, das genau richtige Umfeld“, ist Böddeker überzeugt. Und wer Spezialitäten aus dem Kulturland am Richterplatz einkauft, dessen Waren werden ganz „regional standesgemäß“ verpackt, nämlich in echte Kulturland Kisten.