ECHO-Gewinner Joris kommt nach Halle/Westf.

HalleWestfalen. Die NOVENTI OPEN sind seit Turniergründung 1993 ein Garant für spannende Rasen-Matches und Spitzentennis auf hohem Niveau: Für die diesjährige Auflage haben bereits der Titel-Verteidiger und Haller Rekord-Champion Roger Federer, der deutsche Australian Open-Halbfinalist Alexander Zverev, der Russe Karen Khachanov, Kei Nishikori aus Japan und der Kroate Borna Coric, Turniersieger in 2018, ihre Zusage gegeben. Das renommierte ATP 500er-Rasenevent in der OWL ARENA wartet alljährlich aber auch abseits des Centre Courts mit einem außergewöhnlichen Unterhaltungsprogramm mit namhaften Künstlern auf. „Wir bieten unseren Besuchern täglich bestes Entertainment aus Show und Musik“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber. Angesichts der in rund vier Monaten beginnenden NOVENTI OPEN nimmt das beliebte „Tennistainment“ für die 28. Turnierauflage vom 13. bis 21. Juni 2020 konkret Formen an.

Als Newcomer räumte er 2016 bei der ECHO-Verleihung drei Preise ab und mit seiner Erfolgs-Single „Herz über Kopf“ erreichte er beeindruckenden Goldstatus: Popsänger Joris ist der erste bestätigte Musik-Act für die 28. NOVENTI OPEN: Bereits vor vier Jahren konnte der beliebte Künstler erstmals das ostwestfälische Publikum während des Tennis-Turniers von seiner außergewöhnlichen Stimme begeistern. Nach Matchende sorgte der smarte Chart-Stürmer für sanfte Klänge und melodischen Tiefgang auf der Showbühne im Public-Bereich. Halles Turnierchef Ralf Weber zeigt sich voller Vorfreude: „Joris hat bereits 2016 für Begeisterung bei unseren Besuchern gesorgt. Wir freuen uns bereits heute auf den zweiten Auftritt von einem der erfolgreichsten deutschen Pop-Sänger.“ Nun präsentiert der 30-Jährige bei Deutschlands publikumsgrößtem ATP-Tennisevent in HalleWestfalen am 17. Juni (Mittwoch) 2020 live unter anderem die Hits seines Debütalbums „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ (2015), aber auch neue gefühlvolle Songs wie „Du“ oder „Glück auf“ seines Albums „Schrei es raus“ (2018) und verzaubert am Thementag „Ladies‘ Day“ nach Match-Ende auf der OWL-Lokalradiobühne das Publikum.

Mit dem Album „Schrei es raus“ zeigt sich Joris, der in Stuhr-Brinkum (Landkreis Diepholz, Niedersachsen) geboren wurde, jedoch im ostwestfälischen Vlotho aufwuchs, und mit bürgerlichen Namen Joris Ramon Buchholz heißt, als Geschichtenerzähler. Mit seiner unglaublich ausdrucksstarken und unverkennbaren Stimme singt er sich direkt ins Herz. Die Musik begleitet ihn bereits seit seinem fünftem Lebensjahr durchs Leben: Zuerst lernte er Schlagzeug spielen, anschließend Klavier und Gitarre. Dadurch entdeckte der Sänger auch das Komponieren für sich, er produziert mittlerweile selbst an Liedern mit und schreibt eigene Songtexte. Diese Kreativität zeichnet Joris Allround-Talent aus, das der Singer-Songwriter am 17. Juni (Mittwoch) beim „Ladies‘ Day“ der 28. NOVENTI OPEN in der Lindenstadt zum Besten gibt.