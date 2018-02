Bielefeld. Am Donnerstag, 22. Februar, bietet die Stadtbibliothek am Neumarkt eine Einführungsveranstaltung zum Thema „Ausleihe von eBooks und digitalen Medien“ an. Erläutert werden die Funktionsweise und das Arbeiten mit der Onleihe sowie die technischen Voraussetzungen von eBook-Readern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt zu der Veranstaltung um 16 Uhr im Click-Center (1. Etage) ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.