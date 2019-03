Minden. Am kommenden Samstag (30. März) bleibt abends für eine Stunde das Licht aus. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr beteiligen sind rund um den Globus Städte und Privatpersonen an der Earth Hour und setzen ein Zeichen für den Klimaschutz. Minden macht in diesem Jahr auch mit und wird das Rathaus sowie den Dom verdunkeln. Auch die Verbraucherzentrale in Minden, die Mindener Stadtwerke und das Modehaus Hagemeyer schalten das Licht für eine Stunde an ihren Gebäuden aus. Das Unternehmen WAGO schaltet an den Produktionsstandorten in Minden, Päpinghausen und Sondershausen die Imagebeleuchtung ab.

Gefeiert wird die Earth Hour in Minden auf dem Kleinen Domhof ab circa 20.15 Uhr. Dafür wird der Platz nur von Kerzenschein erleuchtet werden. Ulrieke Schulze, stellvertretende Bürgermeisterin, begrüßt die Teilnehmenden und Sänger Daniel Sawazki wird die Stunde musikalisch begleiten. Highlight des Abends wird „Roy der Funkendrache“ sein. Er zeigt eine beeindruckende Feuershow.

In Deutschland steht die Earth Hour dieses Jahr unter dem Motto „Für einen lebendigen Planeten“. Der WWF macht damit auf die Bedrohung der Artenvielfalt aufmerksam. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten drohen durch den Klimawandel auf der Erde auszusterben. „Die Earth Hour soll aber nicht nur 60 Minuten wirken, sondern weit darüber hinaus Effekte erzielen“, sagt Inna Sawatzki, Klimaschutzmanagerin der Stadt Minden.