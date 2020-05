E-Roller Alma ist zurück

moBiel arbeitet mit Hersteller Emco zusammen

Bielefeld. Alma kehrt zurück auf die Straße. 50 neue E-Roller stehen den Bielefelderinnen und Bielefeldern ab Mittwoch, 3. Juni, zur Verfügung, um ausprobiert zu werden. Zunächst kommen alle bereits registrierten Kundinnen und Kunden an die Reihe. Ab 17. Juni sind auch wieder Neuanmeldungen möglich.

Neue Saison – neue Roller

moBiel setzt dabei ab sofort auf einen anderen E-Roller-Anbieter und arbeitet mit der Firma Emco zusammen. Auch die neuen Roller sind im Retro-Stil gehalten, erstrahlen nun aber in einem glänzenden schwarz mit den moBiel-eigenen orangenfarbenen Akzenten. Die neuen Almas funktionieren mit derselben

Martin Uekmann, Geschäftsführer von moBiel, ist froh, dass Alma zurück auf Bielefelds Straßen ist: „Das Angebot wurde von Anfang an gut angenommen und hat bei den Anmeldezahlen unsere Erwartungen sogar übertroffen. Die Zahlen beweisen uns, dass die Nachfrage nach einem E-Roller-Sharing-Angebot in Bielefeld hoch ist undwir unbedingt weitermachen wollen." moBiel setzt dabei ab sofort auf einen anderen E-Roller-Anbieter und arbeitet mit der Firma Emco zusammen. Auch die neuen Roller sind im Retro-Stil gehalten, erstrahlen nun aber in einem glänzenden schwarz mit den moBiel-eigenen orangenfarbenen Akzenten. Die neuen Almas funktionieren mit derselben flowBie-Sharing-App wie zuvor. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich nicht umstellen und sich nicht erneut anmelden. Es entsteht kein weiterer Aufwand.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen zu Corona-Zeiten Die aktuelle Zeit ist eine besonders sensible, deshalb hat sich moBiel verstärkt Gedanken über eine hygienisch einwandfreie Nutzung der E-Roller gemacht. Die beiden im Roller bereitgestellten Helme haben kein Visier, sodass der Helm nicht mit Mund und Nase in Berührung kommt. Auch der ausfahrbare Augen – bzw. Sonnenschutz stellt kein hygienisches Problem dar. Trotzdem sind alle Kundinnen und Kunden aufgerufen, die Helme vor der Benutzung einmal zu desinfizieren. Dafür befinden sich Hygienetücherin der Helm-Box. Nach jedem Akkutausch werden außerdem die Helme gewechselt, so dass die bereits genutzten bei moBiel nochmals desinfiziert und gut durchlüftetwerden können.

Die Kolleginnen und Kollegen werden die Roller außerdem in den Bereichen, die besonders oft angefasst werden, regelmäßig desinfizieren.