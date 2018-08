E-Lok 22 und Diesellok V2.004 gemeinsam in Nordlippe unterwegs

Kreis Lippe. Am Sonntag, den 2. September ist die Landeseisenbahn Lippe (LEL) vorerst letztmalig mit E-Lok 22 und Diesellok V2.004 in Nordlippe unterwegs. Neben einer geführten, familienfreundlichen Wanderung „Rund um den Schweineberg“ über 6 km wird Frühstück und Kaffeetrinken im Zug sowie das Schlemmerticket „Spießbraten“ mit Dörentruper Rotkraut und Kroketten“ angeboten.

Infos zur Region und Eisenbahngeschichte

Im Extertal verkehrt Norddeutschlands älteste im Betrieb befindliche E-Lok 22 von 1927. An Lippes höchstgelegenen Bahnhof Alverdissen (261m üNN.) wird der Lokführer auf die Diesellok V2.004 von 1954 umsteigen und die Fahrt ins Begatal fortsetzen. Und das vorerst letztmalig, da im kommenden Jahr die Strecke für den Bau der Barntruper Nordumgehung unterbrochen wird. Abfahrt in Bösingfeld ist um 10 Uhr und 13 Uhr, in Dörentrup geht es um 11:25 und 14:25 Uhr zurück. Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind Alverdissen, Barntrup, Bega und Farmbeck. Ausführliche Informationen über die Region sowie die Eisenbahngeschichte und -technik durch Zugführer Raphael Kahlert lassen die Fahrt zu einem kurzweiligen Erlebnis werden.

Bahnfahren, wandern und „Spießbraten“ mit Dörentruper Rotkraut und Kroketten“ schlemmen

Im Mitropa-Speisewagen wird auf Vorreservierung ein Frühstück- oder Kaffeegedeck incl. Bahnfahrt für 18 Euro serviert. In Kooperation mit dem Landhaus Begatal gibt es das Schlemmerticket – Bahnfahrt und „Spießbraten“ mit Dörentruper Rotkraut und Kroketten“ inkl. Dessert im Biergarten in Farmbeck – für 27 Euro. Und wer gerne vor dem Schlemmen noch etwas durch das Begatal wandern möchte. Die Eisenbahnfreunde bieten nach Ausstieg am Bahnhof Dörentrup (Ankunft 11:05 Uhr) eine geführte, familienfreundliche Wanderung „Rund um den Schweineberg“ nach Dörentrup-Farmbeck über ca. 6 km an. Wanderkarten gibt es außerdem in den Zügen.

Museumsbesuch und Kombifahrten Draisine – Heckeneilzug

An allen Regelfahrtagen öffnet zwischen 14:00 und 17:00 Uhr das Heimatmuseum Alverdissen im Bürgerhaus, Vordere Straße 4, mit Exponaten zur Geschichte der Extertalbahn. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Tour mit der Elektro-Fahrraddraisine von Rinteln bis Bösingfeld mit einer Zugfahrt zu kombinieren. Draisinenfahrer erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Coupons 50 % Rabatt auf die Tageskarte im Museumszug

Familienfreundliche Preise

Das Tagesticket kostet 15 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Familien zahlen 35 Euro. Ermäßigungen erhalten beispielsweise Mitglieder im KNAX-Klub der Sparkassen Lemgo und Blomberg. Der Fahrradtransport ist kostenlos. Fahrkarten gibt es im Zug. Reservierungen werden empfohlen unter Tel.: 05262-409904 (mittwochs von 18 bis 20 Uhr) oder unter www.landeseisenbahn-lippe.de.