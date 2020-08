Dunkle Machtspiele in Ostwestfalen-Lippe: Ostwestfalen Krimi

„Velmerstot“ von Jobst Schlennstedt

Auf dem lippischen Velmerstot im Eggegebirge werden die enthaupteten Leichname zweier Frauen gefunden – und eines Mannes, der sich womöglich nach der Tat selbst das Leben genommen hat. Kriminalkommissar Jan Oldinghaus und seine Kollegen von der Bielefelder Kriminalpolizei stehen vor einem Rätsel. Haben sie es mit einem erweiterten Suizid zu tun? Oder handelt es sich um einen Ritualmord? Dann wird eine weitere Tote gefunden …

Mystisch, brutal, hochspannend: Jan Oldinghaus’ vierter Fall

Jobst Schlennstedt ist in der Krimiszene hierzulande seit vielen Jahren eine feste Größe – und das völlig zurecht: Mit seinem neuen Roman »Velmerstot« stellt er einmal mehr eindrucksvoll die ganze Bandbreite seines literarischen Könnens unter Beweis. Thematisch am Puls der Zeit, entwickelt der Autor ein Szenario, in dem verunsicherte Menschen Sinn und Halt in alternativen Glaubensrichtungen und rituellen Gruppierungen suchen – und sich dabei in einem Netz dunkler Machtspiele verlieren, aus dem es häufig kein Entkommen mehr gibt. Es begeistert, mitzuverfolgen, wie der Autor seine Leserinnen und Leser mit leichter Hand und versierter Schreibe durch eine hochspannende, komplexe Handlung führt. Dabei gelingt es ihm meisterhaft, eine Atmosphäre aufzubauen, die durchgängig zwischen mystischer Spannung, schnellen Thrillerelementen, aber auch leichten und unterhaltsamen Momenten schwingt. »Velmerstot« ist ein echter Pageturner, der verstörend die dunkelsten Seiten des Menschen aufzeigt und dann doch wieder für einen Augenblick unbeschwert daherkommt – als wolle er den Leser*innen eine kurze Verschnaufpause gönnen. Eine intensive, bildhafte Sprache, wohldosiertes Lokalkolorit und großartige Beschreibungen der ostwestfälischen Landschaft runden das hervorragend gelungene Gesamtpaket überzeugend ab. Dieser faszinierende Roman ist wirklich ganz großes Kino und hallt auch nach der Lektüre noch lange nach. Chapeau!

Jobst Schlennstedt, 1976 in Herford geboren und dort aufgewachsen, studierte Geografie an der Universität Bayreuth. Seit Anfang 2004 lebt er in Lübeck. Hauptberuflich ist er Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens für die Hafen- und Logistikwirtschaft. 2006 erschien sein erster Kriminalroman. Im Emons Verlag erschienen bislang drei Westfalenkrimis, dreizehn Küstenkrimis sowie ein Thriller.