Bielefeld. „Dunkle Geschichten aus OWL – Reloaded“. Das ist der Titel des Vortrags, den der Historiker Hans- Jörg Kühne am Mittwoch, dem 10. April 2019, 19:30 Uhr, im Historischen Museum Bielefeld halten wird. Und er hat sich vorgenommen, dabei wieder einmal kräftig am Saubermann- und Sauberfrau- Image der Region zu kratzen. Denn im Ostwestfälischen und Lippischen wurde gefoltert, gerädert und auf andere Art und Weise hingerichtet, Morde wurden begangen, es prügelten sich Pastoren untereinander, die Nazis errichteten Lager und andere Dinge und wüteten bis 1945 und darüber hinaus, es wurde mit Drogen gedealt, Bordelle entstanden in denkmalgeschützten Gebäuden, Fußballklubs betrogen ihre Fans, Umweltsünden kamen ans Licht und, und, und, Eine nicht vollkommen ernst gemeinte und reich bebilderte Reise ins Innere der Region, tief hinein in den Kaninchenbau, um festzustellen, ob und wo dieser endet. Ein Reiseführer durch die Abgründe der ostwestfälisch-lippischen Seele – gewissermaßen.