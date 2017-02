Drogenschmuggel in doppeltem Boden

Bielefeld. Am Mittwochnachmittag der letzten Woche kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Bielefeld auf dem Rastplatz Bernser Kirchweg an der BAB 2 ein niederländisches Taxi. Der Fahrer gab an, seinen Fahrgast nach Prag zu befördern.

Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen oder sonstigen verbotenen Ge- genständen wurde von beiden Personen verneint.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Zöllner einen zunächst leer erscheinenden Reisekoffer im Kofferraum.

Die intensive Untersuchung ergab, dass in den Koffer ein doppelter Boden eingearbeitet worden war. Darin befanden sich drei Kunststoffbeutel mit insgesamt 6.800 Gramm Ecs- tasy-T abletten.

Auf dem Schwarzmarkt hätte diese Menge für ca. 52.000 Euro verkauft werden können. Der Fahrgast befindet sich in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staats- anwaltschaft Bückeburg.

Foto: Hauptzollamts Bielefeld