Drei Klassiker zum Saisonabschluss

Das letzte Abonnementkonzert der Saison 2018/2019 mit Alfredo Perl als Klaviersolisten

Detmold. Mit drei großen Klassikern der Konzertliteratur ist das Detmolder Kammerorchester (DKO) beim seinem letzten Abonnementkonzert der Saison 18/19 am 2. Juli (19.30 Uhr) zu hören: Mit dem spritzigen zweiten Klavierkonzert B-Dur von Ludwig van Beethoven und der wunderbaren g-Moll Sinfonie KV 550 von Wolfgang Amadeus Mozart. Zu den bekannten Werken der beiden Wiener Klassiker gesellt sich ein weiteres Glanzstück, das Concerto in D von Igor Strawinsky. Der Künstlerische Leiter des DKO, Alfredo Perl, wird an diesem Abend nicht nur als Dirigent auf dem Podium des Konzerthaueses zu erleben sein, sondern auch als Klaviersolist.

Beethovens insgesamt fünf Klavierkonzerte zählen zu den Juwelen der klassischen Musik. Sein zweites Klavierkonzert ist chronologisch eigentlich sein erstes und verhalf dem jungen Komponisten zu Anerkennung in der Wiener Musikszene. 1795 wurde es mit dem Komponisten am Klavier in Wien uraufgeführt, allerdings schien Beethoven selbst mit der ersten Version nicht zufrieden zu sein; er nahm noch dreimalige Änderungen vor. Die letzte Fassung ist von 1801. Nachdem Alfredo Perl in den vergangenen Spielzeiten mit ausgewählten Klavierkonzerten von Mozart mit dem DKO zu hören war, steht nun für ihn als Dirigent und Pianist in Personalunion Beethoven auf dem Programm. Seine Konzerttätigkeit führte Alfredo Perl in die renommierten Konzertsäle und zu namhaften Orchestern weltweit. Als Professor unterrichtet er an der Hochschule für Musik Detmold im Fach Klavier und ist seit der Saison 2009/2010 Künstlerischer Leiter des Detmolder Kammerorchesters.

Mozarts vorletzte Sinfonie ist eine der beliebtesten Werke der Musikliteratur. Ein Welterfolg, der im Sommer 1788 in wenigen Wochen komponiert wurde und innerhalb der 41 Sinfonien Mozarts allein schon wegen der Tonart ein Solitär darstellt. Sonst steht nur noch die „kleine“ g-Moll Sinfonie KV 183 in dieser Tonart, die Mozart mit 17 Jahren in Salzburg komponierte. Neben d-Moll nutze er gerne g-Moll als Schicksalstonart, z.B. in der Arie des Don Ottavio „Il mio tesoro“ oder der Komtur-Szene (d-Moll) aus der Oper Don Giovanni sowie dem Requiem. Mozart-Forscher spekulieren daher gerne über die düsteren Anklänge dieser Sinfonie und verweisen auf Mozarts prekäre Finanzsituation zur Entstehungszeit. In der Tat spricht Mozart in seinen Briefen von „schwarzen Gedanken“ und einige melancholische Anklänge sind in der Sinfonie durchaus auszumachen. Allerdings sind diese nicht vorherrschend. Nach der nicht zweifelsfrei zu datierenden Uraufführung dirigierte Antonio Salieri die Sinfonie im April 1791 in Wien – seitdem zählt sie zu den unbestrittenen Favoriten unter den Werken der Wiener Klassik.

Strawinskys Concerto in D ist ein Glanzlicht der Konzertliteratur des 20. Jahrhunderts. Als Auftragswerk für das 20jährige Bestehen des Basler Kammerorchesters von dessen Dirigenten Paul Sacher initiiert, komponierte Strawinsky – mittlerweile in Hollywood lebend – das elegante Concerto. Nach eigener Aussage des Komponisten knüpft es an den Concerto grosso-Stil der Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach an. Alles andere als atonal erinnert es in seinen drei Sätzen allerdings durch seine diffizile Streicherinstrumentierung eher an eine Serenade aus der Klassik.

Karten zu 24/20/12 EUR (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Inhaber einer KulturCard erhalten 50% Ermäßigung) sind zu beziehen über die Tourist-Information am Markt in Detmold, die Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung sowie der Neuen Westfälischen, online unter www.reservix.de oder an der Abendkasse. Konzerteinführung um 18.30Uhr, Gartensaal im Palais der Hochschule für Musik Detmold (Neustadt 22).

02. Juli 2019 6. Abonnementkonzert

19.30Uhr, Konzerthaus der HfM Detmold

Igor Strawinsky (1882-1971)

Concerto in D für Streichorchester

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 19

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Alfredo Perl, Klavier und Leitung

Detmolder Kammerorchester

18.30 Uhr, Konzerteinführung, Manuela Promberger

Palais der Hochschule für Musik Detmold (Neustadt 22)