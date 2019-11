Drei Experten. Zwei Schüler. Eine unbequeme Wahrheit

Vlotho lädt zum generationenübergreifenden Forum zur Klimakrise

Unter dem Motto „Bildung ist der Schlüssel. Eine nachhaltige Wirtschaft ist der Motor und Klimaschutz das Ziel.“ treffen sich Vertreter aller drei Generationen am 12. November, ab 19.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Vlotho. Neben allen notwendigen Weichenstellungen in der Planungsphase liefert Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken auch zur Begrüßung den Impuls zum generationenübergreifenden Dialog. Entsprechend reicht das Teilnehmerspektrum von Schülern über Bildungsprofis bis zum Nobelpreisträger.

Vlotho. Fünf Akteure sorgen für den notwendigen generationenübergreifenden Austausch und suchen gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit nach Antworten auf unterschiedliche Fragestellungen: Das Themen – Spektrum reicht vom Nachweis des vom Menschen verursachten Klimawandels über die Machbarkeit der Energiewende bis hin zur Bereitschaft persönlicher – auch politischer – Einflussnahme. Vertreter der Vlothoer Schülerschaft sowie Fachleute aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft , Politik und Klimaforschung liefern Einblicke in unterschiedliche Aspekte der größten Herausforderung der Menschheit. Nicht nur für Routinier Fernseh- und Radiomoderator Stefan Leiwen ist die Zusammenstellung seiner Talkrunde am 12. November ungewöhnlich: Leiwens jüngste Talkgäste Emily Kreft und Laurin John sind gerade mal siebzehn . Neben Vertretern der Generation Zukunft informieren drei hochkarätige Experten über Forschungsergebnisse, neueste Entwicklungen und Trends. Friedensnobelpreisträger Prof. Dr. Peter Lemke vom Alfred – Wegener – Institut, einer der renommiertesten Klimaforscher unserer Zeit und Mitautor der Berichte für den Weltklimarat (IPCC) erklärt die Klimaforschung und liefert Szenarien für die kommenden Jahrzehnte. Arne Dunker, Wegbereiter und Geschäftsführender Gesellschafter des Klimahauses Bremerhaven, einem der bekanntesten außerschulischen Lernorte Deutschlands , verfolgt seit Jahren die Entwicklung auf der Bildungsebene. Prof. Dr. Carsten Fichter, Professor für Wind – und Energiewirtschaft an der Hochschule Bremerhaven und Gründer der Unternehmensberatung EnergieSynergie, hat die persönliche Energiewende vollzogen. Am Anfang seiner Karriere für Kohlekraftwerke tätig , berät Fichter heute bei der Planung und Umsetzung von regenerativen Energieanlagen. Das Veranstalter – Konsortium EnergieAgentur.NRW , Klimaschutzmanagement Kreis Herford und die Agentur GetPeople bieten das Forum unterstützt von der Stadt Vlotho und Sponsoring – Partner Stadtwerke Vlotho . Die Teilnahme ist barrierefrei erklärt Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken: „ Das Alter spielt keine Rolle – der Klimawandel betrifft uns alle .“ Wissen macht sich bezahlt. Dank der Förderer und Spon soren ist der Eintritt ist frei, für kostenlose Snacks und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Allerdings ist eine Anmeldung nötig, da die Plätze begrenzt sind.