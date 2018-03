Dr. Philipp Bula neuer Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Hand-Chirurgie

Gütersloh. Dr. Philipp Bula hat Anfang März die Leitung der neuen Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Orthopädie, Plastische-, Ästhetische- und Hand-Chirurgie übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Hans-Ulrich Schröder (Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie) und Dr. Bernd Ruhnke (Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie) an, die Ende Februar nach neun bzw. 20 Jahren als Chefärzte im Klinikum Gütersloh in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Dr. Philipp Bula ist 41 Jahre alt und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Zusatzbezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie“. Er absolvierte sein Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach dreijähriger Tätigkeit als Assistenzarzt in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie im Klinikum Dritter Orden München arbeitete er ab 2007 im Klinikum Dresden-Friedrichstadt, einem Krankenhaus der Maximalversorgung mit großem Einzugsgebiet und einer der größten unfallchirurgischen Kliniken Deutschlands. Hier durchlief Dr. Bula alle chirurgischen, unfallchirurgischen und neurotraumatologischen Stationen und wurde 2013 zunächst zum Oberarzt, Anfang 2015 dann zum Leitenden Oberarzt und Stellvertretenden Chefarzt ernannt. Er leitete das überregionale Traumazentrum und war für die Versorgung von Patienten im Wirbelsäulenzentrum verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Bula einen hervorragenden Chefarzt für unsere neue Klinik gefunden haben“, so Maud Beste, Geschäftsführerin im Klinikum Gütersloh. „Er bringt ein komplexes Leistungsspektrum in der unfallchirurgischen Versorgung mit, aber auch eine hohe Expertise im Bereich der minimalinvasiven Wirbelsäulen- und Beckentraumatologie sowie auf dem gesamten Gebiet der Alterstraumatologie. Mit ihm können wir die erfolgreiche Arbeit der bisherigen Kliniken fortsetzen und zusätzliche Weichen für einen Ausbau und die Erweiterung des Leistungsspektrums stellen“, freut sich Maud Beste.

„An der Chefarztposition in Gütersloh hat mich vor allem die medizinische Bandbreite der neuen Klinik mit dem kompletten Spektrum der muskuloskelettalen Chirurgie gereizt“, so Dr. Philipp Bula. „Durch die Sektionsstruktur können wir unsere Spezialisierungen und Kompetenzen unter dem Dach der Klinik interdisziplinär bündeln und natürlich auch gut nach außen darstellen. Dies kommt vor allem auch unseren Patienten zugute.“ Die neue Klinik fasst die bisherigen Kliniken für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie zusammen und wird durch die Integration weiterer chirurgischer Kompetenzen den gesamten Bereich der operativen und konservativen Therapie aller Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates abdecken. Dies wird in insgesamt fünf Sektionen abgebildet, die jeweils von einem in diesem Gebiet erfahrenen und renommierten Mediziner geleitet werden: die Sektion für Unfallchirurgie (Dr. Philipp Bula), die Sektion für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie für traumatologische Sportmedizin (Dr. Jörg Stötzer), die Sektion für Fußchirurgie und orthopädische Sportmedizin (Dr. Andreas Elsner), die Sektion für Hüft- und Knie-Endoprothetik, Hüftchirurgie sowie Kinderorthopädie (Dr. Frank Hellwich) sowie die Sektion für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie (kommissarisch Dr. Iris Held). Die Gesamtklinik umfasst insgesamt 80 Betten mit ca. 3.000 Patienten.

Nicht nur für die Patienten sei diese Struktur attraktiv, sondern auch für zukünftige Fachärzte, so Dr. Bula: „Durch die verschiedenen Schwerpunkte können wir ein sehr umfassendes Weiterbildungscurriculum anbieten, das nur wenige Kliniken vorhalten können. Angehende Fachärzte können bei uns nahezu alle Bereiche der Orthopädie und Unfallchirurgie kennenlernen und sich so breit gefächert ausbilden lassen.“

Für die Zukunft wolle er für die Klinik den soliden Patientenstamm und den ohnehin schon guten Ruf weiter ausbauen, so Dr. Bula. Sein Ziel sei es, insbesondere in der Alterstraumatologie weitere Schwerpunkte zu setzen und die Klinik im Bereich der muskuloskelettalen Chirurgie zu einem Kernversorgungsbereich auszubauen. „Mit den bereits vorhandenen Spezialisierungen wie beispielsweise dem Sportmedizinischen Zentrum oder der 24-Stunden-Replantationsbereitschaft ist die Klinik schon jetzt sehr gut aufgestellt“, so Dr. Bula.