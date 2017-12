Dr. Oetker unterstütze Wohnhäuser im SOS-Kinderdorf Lippe eingeweiht.

Bielefeld. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf e. V. wurden heute in Schieder-Schwalenberg zwei von Dr. Oetker finanziell unterstütze Wohnhäuser im SOS-Kinderdorf Lippe eingeweiht. Teil des dort seit 2015 bestehenden Engagements ist unter anderem die Renovierung von Familienwohnhäusern. Zum damaligen Auftakt der Zusammenarbeit wurde das erste Wohnhaus renoviert. Nun ergänzen zwei weitere modernisierte Häuser die Partnerschaftsaktivitäten mit dem SOS-Kinderdorf Lippe. Die Mitglieder der Inhaberfamilie Dr. h. c. August Oetker und Rosely Schweizer begleiteten vor Ort persönlich die Häusertaufe und feierten gemeinsam mit den Kinderdorffamilien.

Am heutigen Nachmittag fand im Beisein der Familienmitglieder Dr. h. c. August Oetker und Rosely Schweizer, einiger Mitarbeiter des Unternehmens sowie SOS-Kinderdorf-Vertretern die Namensweihe von zwei Familienwohnhäusern im SOS-Kinderdorf Lippe statt. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das SOS-Kinderdorf wurden die beiden renovierten Häuser symbolisch durch ein Namensschild am Hauseingang auf die Namen „August“ und „Richard“ – beide Urenkel des Firmengründers – getauft. Als Einweihungsgeschenk brachte das Unternehmen Dr. Oetker einen großen Tischkicker mit, der gleich für viel Vergnügen und strahlende Kinderaugen sorgte.

Im Anschluss an die Häusertaufe tauschten sich alle in gemütlicher Runde über die Partnerschaft und die gemeinsamen Aktivitäten aus: „Ich freue mich sehr, dass wir zwei weitere Häuser taufen durften und dass die Familien in modernisierten Häusern Stabilität und Geborgenheit finden können. Für uns ist es sehr wichtig zu sehen, wie wohl sich alle Bewohner in den Häusern fühlen. Ein Wiedersehen ist auch schon geplant. Anfang Dezember kommen die Kinder und Jugendlichen erneut zur traditionellen Weihnachtsbäckerei zu uns in die Dr. Oetker Welt nach Bielefeld. Und kurz vor Weihnachten sind wir dann wieder zu Gast hier im Kinderdorf und freuen uns auf die gemeinsame Weihnachtsfeier und die Übergabe zahlreicher Weihnachtsgeschenke, die wir im Rahmen einer seit einigen Jahren bestehenden Mitarbeiter-Wunschbaumaktion sammeln“, so Martin Stodolka, Hauptabteilungsleiter Marketing Kundenbindung bei Dr. Oetker in seinem Grußwort.

„Fast zehn Jahre Partnerschaft setzt viel Gemeinsamkeit, Verständnis, Treue und Weitblick voraus. Das gilt auch für die Partnerschaft von SOS-Kinderdorf und Dr. Oetker. Dieses kontinuierliche Engagement hat für viele Kinder das Leben schöner gemacht und nachhaltig verbessert. Persönliche Beziehungen sind gewachsen, haben positive Veränderungen auf beiden Seiten bewirkt und ein starkes Fundament für das weitere Engagement ist entstanden. So freue ich mich sehr, dass wir heute im Kinderdorf zusammenkommen und wie eine Familie mit mehreren Generationen sehen, was wir gemeinsam geschafft haben“, stimmte Elke Tesarczyk, Marketingleiterin bei SOS-Kinderdorf, erfreut zu.

Haus „August“ und Haus „Richard“ eingeweiht

Das Haus „August“ ist das zweite von dem Unternehmen geförderte Wohnhaus im SOS-Kinderdorf Lippe und wurde auf den Namen des Urenkels des Firmengründers Dr. h. c. August Oetker getauft. Er leitete fast dreißig Jahre lang – von 1981 bis Ende 2009 – das Unternehmen Dr. Oetker und setzt sich für nachhaltiges Wirtschaften ein. Als Beiratsvorsitzender der Oetker-Gruppe engagiert er sich beispielsweise jährlich beim traditionellen Plätzchenbacken mit Kindern aus SOS-Kinderdörfern in der Dr. Oetker Welt. Das gesellschaftliche Engagement hat für den Familienunternehmer einen besonders hohen Stellenwert.

Namenspate des dritten Hauses „Richard“ ist der jüngere Urenkel des Firmengründers, Richard Oetker. Von 2010 bis Oktober 2017 übernahm er, als Nachfolger seines Bruders Dr. h. c. August Oetker, die Geschäftsführung von Dr. Oetker und gestaltete die SOS-Kinderdorf-Partnerschaft aktiv mit. Auch für ihn spielt das Engagement außerhalb der operativen unternehmerischen Tätigkeit eine große Rolle. Richard Oetker engagiert sich privat in verschiedenen gesellschaftlichen und sozialen Bereichen wie beispielsweise dem WEISSEN RING e. V.

Während die Renovierung des Hauses „August“ bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde und schon seit einiger Zeit ein neues Zuhause für sieben Kinder bietet, laufen im Haus „Richard“ die Renovierungsarbeiten noch auf Hochtouren. Die Fertigstellung und der Einzug der Kinderdorffamilie sind für das Frühjahr 2018 geplant.

Auftakt der Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf Lippe war die Renovierung von Haus „Rosely“, dessen Namen auf die älteste Tochter von Rudolf-August Oetker zurückgeht. „Seit August 2015 wohne ich mit sechs Kindern im Haus ‚Rosely‘, das Dr. Oetker mitfinanziert hat. Den uns anvertrauten Kindern ein Zuhause, Zuwendung und Förderung zu geben, ist eine große, aber auch schöne Aufgabe. Dass das Unternehmen uns hierbei unterstützt, finde ich einfach toll“, resümiert Gabriele Marquardt, die Kinderdorfmutter. Zwei Jahre nach der ersten Renovierung ergänzen nun die neu eingeweihten Häuser das SOS-Kinderdorf.

Ein Einblick in das SOS-Kinderdorf Lippe

Lediglich eine Stunde vom Dr. Oetker Stammsitz entfernt liegt das SOS-Kinderdorf Lippe, das zur Stadt Schieder-Schwalenberg im Kreis Lippe gehört und in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche leben in den Kinderdorffamilien, den Kinder- und Jugendwohngruppen, den familienorientierten Wohngruppen sowie in der Kinderdorffamilie in Höxter-Godelheim. Die dorfeigene Tageseinrichtung betreut 30 Kinder bis zum Grundschulalter und bietet auch Plätze für Kinder in Schwalenberg und der näheren Umgebung. Die älteren Kinder und Jugendliche besuchen die örtlichen Schulen oder machen eine Berufsausbildung.

Weitere Einrichtungen außerhalb des Kinderdorfes in Schwalenberg sind der Treffpunkt und die Beratungsstelle in Blomberg, für Familien, Kinder und Jugendliche sowie weitere Angebote in den Bereichen soziale Gruppenarbeit, Schulsozialarbeit und Prävention. In Detmold stehen zudem die Wohneinrichtungen der Jugendhilfe und das Berufsausbildungszentrum zur Verfügung.

Die Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf e. V.

Als Familienunternehmen übernimmt Dr. Oetker bereits seit Unternehmensgründung in besonderem Maß gesellschaftliche Verantwortung und rückt die Familie als ein Stück Zuhause in den Mittelpunkt. „Jedes Kind soll in einer Familie aufwachsen – geliebt, beachtet, gefördert und behütet“, so lautet auch das zentrale Anliegen von SOS-Kinderdorf. Die vier tragenden Säulen der SOS-Familie, die Mutter, die Geschwister, das Haus und das Dorf, sollen Kindern und Jugendlichen helfen, zu lebensfrohen, selbstständigen und verantwortungsvollen Menschen heranzuwachsen. Mit SOS-Kinderdorf e. V. hat Dr. Oetker einen Partner gefunden, der für viele Kinder ein Leben in der Familie mit all ihren positiven Werten möglich macht.

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2008 unterstützt Dr. Oetker SOS-Kinderdorf e. V. bei zahlreichen Projekten. Neben der Einrichtung in Lippe, fördert das Familienunternehmen die SOS-Kinderdörfer im thüringischen Gera, in Bremen und in Harksheide bei Hamburg. Durch verschiedene Aktivitäten für und mit den Kindern wie die Wunschbaumaktion und das traditionelle Plätzchenbacken in der Dr. Oetker Welt wird die Partnerschaft gelebt. Dabei ist die Unterstützung nicht an den Verkauf von Dr. Oetker Produkten gekoppelt. Lediglich ein eigens gestaltetes Logo, das auf einigen Dr. Oetker Produkten zu sehen ist, verweist auf die Partnerschaft. Darüber hinaus unterstützen auch zunehmend die Landesgesellschaften SOS-Kinderdörfer in den jeweiligen Ländern.

Dr. Oetker

Dr. Oetker bildet innerhalb der Oetker-Gruppe das Dach zahlreicher Produktions- und Vertriebsgesellschaften, die in rund 40 Ländern aktiv sind und neben den Kernmärkten in Europa auch in Nord- und Südamerika sowie in Afrika, Asien und Australien agieren. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Dr. Oetker einen Umsatz von 2.414 Mio. Euro. Weltweit sind 11.640 Mitarbeiter bei Dr. Oetker beschäftigt – rund 4.500 davon an den sechs deutschen Standorten. Vor über 125 Jahren in Bielefeld gegründet, zählt das Familienunternehmen Dr. Oetker zu den führenden Markenartikelunternehmen der deutschen Ernährungsindustrie. Zur vielfältigen Produktlandschaft mit zirka 1.000 Produkten in Deutschland und rund 4.000 verschiedenen Produkten weltweit zählen unter anderem Backartikel, Backmischungen, Dekorartikel, Desserts, süße Mahlzeiten, gekühlte Desserts, Einmachprodukte, fertige Kuchen, Vitalis Müsli, Tiefkühlpizzen und -Snacks, Verfeinerungsprodukte und ein abwechslungsreiches Angebot für Großverbraucher. Mehr Informationen unter www.oetker.de.

Der SOS-Kinderdorf e. V.

SOS-Kinderdorf bietet Kindern in Not ein Zuhause und hilft dabei, die soziale Situation benachteiligter junger Menschen und Familien zu verbessern. In SOS-Kinderdörfern wachsen Kinder, deren leibliche Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht um sie kümmern können, in einem familiären Umfeld auf. Sie erhalten Schutz und Geborgenheit und damit das Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben. Der SOS-Kinderdorfverein begleitet Mütter, Väter oder Familien und ihre Kinder von Anfang an in Mütter- und Familienzentren. Er bietet Frühförde-rung in seinen Kinder- und Begegnungseinrichtungen. Jugendlichen steht er zur Seite mit offenen Angeboten, bietet ihnen aber auch ein Zuhause in Jugendwohngemeinschaften sowie Perspektiven in Berufsbildenden Einrichtungen. Ebenso gehören zum SOS-Kinderdorf e.V. die Dorfgemeinschaften für Menschen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. In Deutschland helfen insgesamt über 3.600 Mitarbeiter in 40 Einrichtungen mehr als 95.000 Menschen. Darüber hinaus unterstützt der deutsche SOS-Kinderdorfverein 123 SOS-Einrichtungen in 37 Ländern weltweit.

Mehr Informationen unter www.sos-kinderdorf.de.